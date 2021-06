Viral έχει καταφέρει να γίνει ο «Τζόι» Ματ Λε Μπλανκ μετά την προβολή του πολυαναμενόμενου Friends Reunion, ωστόσο για έναν αναπάντεχο λόγο.

Ο 53χρονος ηθοποιός συναντήθηκε ξανά τηλεοπτικά με τους πρώην συμπρωταγωνιστές του, Τζένιφερ Άνιστον, Ντέιβιντ Σουίμερ, Κόρτνεϊ Κοξ, Λίζα Κούντροου και Μάθιου Πέρι, σχεδόν δυο δεκαετίες μετά το φινάλε της διάσημης σειράς.

Αν και στη διάρκεια του σπέσιαλ επεισοδίου έγιναν διάφορες αποκαλύψεις, όπως ότι Ρέιτσελ και Ρος υπήρξαν ερωτευμένοι και στην πραγματική ζωή για ένα διάστημα, πολλοί φανς στο Twitter στάθηκαν σε κάτι εντελώς διαφορετικό: την πόζα του Τζόι, καθισμένο στην καρέκλα, με σταυρωμένα χέρια.

Ο ηθοποιός, που μετά Τα Φιλαράκια παρουσίασε το Top Gear, εμφανίστηκε στο reunion με ριγέ πουκάμισο, τζιν παντελόνι και αθλητικά παπούτσια, ενώ κάθισε στον καναπέ σταυρώνοντας τα χέρια του. Σε κάποιο σημείο, αστειεύτηκε με το βάρος που έχει πάρει. Όταν η Τζένιφερ Άνιστον σχολίασε πως το πλατό έδειχνε μικρότερο, σημείωσε ότι είναι αδύνατο επειδή «δεν πάχυναν», με τον Ματ Λε Μπλανκ να προσθέτει: «Μίλα για τον εαυτό σου».

Οι χρήστες, που γενικά ενθουσιάστηκαν με την χαλαρή του διάθεση, έσπευσαν ωστόσο να τον συγκρίνουν με μπαμπάδες ή θείους σε γιορτές, με αφορμή την συγκεκριμένη πόζα.

«Ο Ματ Λε Μπλανκ κάθεται σαν να βρίσκεται στο πάρτι γενεθλίων της ανιψιάς του ενώ παίζει τελικός κυπέλλου», «Κάθισε εκεί σαν τον μπαμπά που παρακολουθεί το πρώτο σου αγόρι, το οποίο αντιπαθεί, να προσπαθεί να φτιάξει τον χαλασμένο υπολογιστή», «Είναι σαν τον μπαμπά σου τα Χριστούγεννα που χαίρεται να σε βλέπει να ανοίγεις τα δώρα σου αν και δεν έχει ιδέα τι είναι επειδή τα ψώνισε όλα η μαμά σου», ήταν μερικά από τα σχόλια.

Matt Leblanc sits like a bloke that is at his nieces birthday while the cup final is on pic.twitter.com/gOORGkzpkh — Jake 🌞 (@Jakep010923) May 29, 2021

Matt LeBlanc sat there like your dad watching your first boyfriend that he dislikes trying & failing to fix the home PC pic.twitter.com/EK68Ym58Y2 — Gwdihŵ🦉 (@youwouldknow) May 29, 2021