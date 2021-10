Friends: Πέθανε ο «Γκάνθερ» Τζέιμς Μάικλ Τάιλερ από τα Φιλαράκια μετά από μάχη με τον καρκίνο

Ο αγαπημένος ηθοποιός Τζέιμς Μάικλ Τάιλερ, πασίγνωστος από τον ρόλο του Γκάνθερ στα Φιλαράκια, πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 59 ετών, ύστερα από μάχη με τον καρκίνο.

Ο εκπρόσωπος του ηθοποιού, Τόνι Μπένσον, επιβεβαίωσε τον θάνατό του ο Τάιλερ, λέγοντας πως ο ηθοποιός έφυγε από την ζωή ειρηνικά στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. «Ο κόσμος τον ήξερε ως τον Γκάνθερ, από την επιτυχημένη σειρά Friends, αλλά οι αγαπημένοι του Μάικλ τον γνώριζαν ως ηθοποιό, μουσικό, πρέσβη εγρήγορσης για τον καρκίνο και αγαπημένο πατέρα».

Ο Τάιλερ πέθανε είχε διαγνωστεί με καρκίνο το 2018. «Ο Μάικλ αγαπούσε την μουσική, φώναζε υπέρ των Clemson Tigers και συχνά έβρισκε τον εαυτό του σε ευχάριστες και απρογραμμάτιστες περιπέτειες. Αν τον συναντούσατε μία φορά, κάνατε έναν φίλο για πάντα», είπε ο Μπένσον.

Απέκτησε παγκόσμια αναγνωρισιμότητα ενσαρκώνοντας τον Γκάνθερ, τον μάνατζερ της θρυλικής καφετέριας των Friends, Central Perk, και συνδέθηκε με τον ανομολόγητο και άβολο έρωτά του για την «Ρέιτσελ» Τζένιφερ Άνιστον, στην πιο δημοφιλή σειρά όλων των εποχών κατά πολλούς. Είχε ενσαρκώσει κι άλλους, πολλούς ρόλους σε παραγωγές όπως οι Scrubs, Modern Music και Sabrina the Teenage Witch.

«Η Warner Bros θρηνεί την απώλεια του Τζέιμς Μάικλ Τάιλερ, ενός αγαπημένου ηθοποιού και μέλος της οικογένειας των Friends», τουίταρε ο επίσημος λογαριασμός των Friends. «Οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας είναι με την οικογένειά του, τους συναδέλφους και τους φανς».

Warner Bros. Television mourns the loss of James Michael Tyler, a beloved actor and integral part of our FRIENDS family. Our thoughts are with his family, friends, colleagues and fans. ❤️☕️ pic.twitter.com/9coGnT5BHz