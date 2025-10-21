TV & MEDIA
Ευδοκία Ρουμελιώτη: «Όταν έκανα το gay άτομο στην Πολυκατοικία, ζητούσαν στο κανάλι να μειωθεί ο ρόλος μου»

Η γνωστή ηθοποιός ρωτήθηκε για το αν αντιμετώπισε την εποχή της δημοφιλούς σειράς δυσκολίες, επειδή υποδυόταν ένα ομοφυλόφιλο άτομο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου Ευδοκίας Ρουμελιώτη / NDP
Για την εποχή της «Πολυκατοικίας» αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω του ρόλου της στη σειρά, μίλησε η Ευδοκία Ρουμειλώτη.

Η γνωστή ηθοποιός το βράδυ της Δευτέρας, έδωσε το παρών στην πρεμιέρα της παράστασης «Hotel Amour» στο θέατρο Ακροπόλ και κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της στους δημοσιογράφους, ρωτήθηκε για την εποχή της «Πολυκατοικίας».

Συγκεκριμένα, η Ευδοκία Ρουμελιώτη με αφορμή τον ίντερσεξ χαρακτήρα στις «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη, ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν εκείνη αντιμετώπισε δυσκολίες, λόγω του ρόλου της στη σειρά το 2008.

Η ηθοποιός στην αγαπημένη σειρά υποδύθηκε τη Μπέτυ, την ομοφυλόφιλη ένοικο της «Πολυκατοικίας», η οποία έκανε παιδί με τον γκέι συγκάτοικο της.

«Μου άρεσε πολύ που ο Γιώργος Καπουτζίδης ενέταξε έναν ίντερσεξ άτομο στη σειρά. Θεωρώ ότι όλα αυτά πρέπει να γίνονται, πρέπει να μιλάμε για αυτά πρέπει οι άνθρωποι να είναι ελεύθεροι να εκφράζονται» ανέφερε αρχικά η Ευδοκία Ρουμελιώτη.

«Δύσκολα πολύ. Θυμάμαι ότι όταν έκανα το gay άτομο στην Πολυκατοικία ζητούσαν από το κανάλι να μειωθεί ο ρόλος μου, γιατί τότε είχαν κάνει το «Θα σε βρει ο δάσκαλός σου» με είχαν συνδέσει με ένα κορίτσι τελείως διαφορετικό», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

 
