TV & MEDIA
TV & Media

Ευδοκία Ρουμελιώτη: «Έχω ήδη ένα αυτοάνοσο το οποίο έχει να κάνει με το άγχος»

Η ηθοποιός εξομολογείται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με το έντονο άγχος αλλά και το αυτοάνοσο της

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ευδοκία Ρουμελιώτη: «Έχω ήδη ένα αυτοάνοσο το οποίο έχει να κάνει με το άγχος» Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Ευδοκία Ρουμελιώτη / NDP
0

Η Ευδοκία Ρουμελιώτη παραχώρησε μια σπάνια και εξομολογητική τηλεοπτική συνέντευξη, με αφορμή τη νέα σειρά στην οποία συμμετέχει.

Η Ευδοκία Ρουμελιώτη συγκεκριμένα, με αφορμή τον ρόλο της στη νέα σειρά του Alpha «Τρομεροί Γονείς», μίλησε σε εκπομπή του σταθμού για την καθημερινότητά της αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μέσα σε αυτή.

Παράλληλα, έκανε μία σπάνια αναφορά στο αυτοάνοσο που την ταλαιπωρεί.

«Πάντα εμένα το άγχος μου με ξεπερνά. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της ζωής μου. Έχω πάρα πολύ άγχος να ανταποκριθώ σε όλα καλά, πολεμάω με κάτι που δεν μπορώ να το πετύχω και από την άλλη δεν μπορώ και να το περιορίσω», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός.

«Αγχώνομαι εγώ, αγχώνω τον Δημήτρη, αγχώνεται όλο το σύστημα του σπιτιού. Είναι μια μάχη που δίνω καθημερινά με το άγχος μου. Έχω ήδη ένα αυτοάνοσο το οποίο έχει να κάνει με το άγχος, έχω ρευματοειδή αρθρίτιδα που ταλαιπωρούμαι, αλλά δεν ισορρόπησα. Είναι τόσες οι ανάγκες της καθημερινότητας και της μητέρας», συνέχισε.

«Το συζήταγα με τον άνδρα μου και έλεγα ότι εσύ πας στη δουλειά και θα γυρίσεις 8 το βράδυ. Είναι τρομερά βοηθητικός. Εγώ θα έρθω στη δουλειά να κάνω 10 ώρες γύρισμα και θα πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ, να σκεφτώ τι θα φάνε, να μαγειρέψω, να έχω οργανώσει το παιδί, να ξέρω ποιος θα τον πάει στο καράτε, να ξέρω ποιος θα τον πάει ποδόσφαιρο, τι ώρα θα διαβάσει. Δυσκολεύομαι», κατέληξε.

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κιμ Καρντάσιαν: «Πάντα ένιωθα ότι είχα το σύνδρομο της Στοκχόλμης με τον Κάνιε Γουέστ»

TV & Media / Κιμ Καρντάσιαν: «Πάντα ένιωθα ότι είχα το σύνδρομο της Στοκχόλμης με τον Κάνιε Γουέστ»

«Πάντα ένιωθα πολύ άσχημα, πάντα τον προστάτευα και ήθελα να τον βοηθήσω. Έλεγα ότι έπρεπε να το παλέψω περισσότερο ή  ότι μπορούσα να βοηθήσω» εξομολογήθηκε η 45χρονη στο πρώτο επεισόδιο της 7ης σεζόν των «The Kardashians»
LIFO NEWSROOM
 
 