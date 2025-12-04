Eurovision 2026: Το Ισραήλ παραμένει στον διαγωνισμό τραγουδιού

Παραμένει το Ισραήλ στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού, Eurovision 2026, μετά τη σημερινή συνάντηση των συμμετεχόντων ραδιοτηλεοπτικών φορέων.

Αρκετές χώρες είχαν ζητήσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα και των κατηγοριών για αθέμιτες πρακτικές ψηφοφορίας.

Παρά τις εκκλήσεις για ψηφοφορία σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ, τα μέλη ενέκριναν μια νέα σειρά κανόνων με σκοπό την προστασία της ακεραιότητας του διαγωνισμού.

Ο ολλανδικός και ο ισπανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας ανακοίνωσαν ότι θα μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό του 2026, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη τον επόμενο Μάιο.

Eurovision 2026: Η ανακοίνωση της Ισπανίας

Ο ισπανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTVE πρόσθεσε: «Το διοικητικό συμβούλιο της RTVE συμφώνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι η Ισπανία θα αποσυρθεί από την Eurovision εάν το Ισραήλ συμμετάσχει σε αυτήν». «Αυτή η αποχώρηση σημαίνει επίσης ότι η RTVE δεν θα μεταδώσει τον τελικό της Eurovision 2026, ούτε τους προκριματικούς ημιτελικούς».

Η RTVE ηγήθηκε των εκκλήσεων για την αποβολή του Ισραήλ και ζήτησε μυστική ψηφοφορία σχετικά με τη συμμετοχή του. Σύμφωνα με τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα, οι διοργανωτές «απέρριψαν το αίτημα της RTVE», προσθέτοντας: «Η απόφαση αυτή αυξάνει την δυσπιστία της RTVE απέναντι στη διοργάνωση του φεστιβάλ και επιβεβαιώνει την πολιτική πίεση που το περιβάλλει».

Άλλοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, μεταξύ των οποίων η Σλοβενία και η Ισλανδία, αναμένεται επίσης να αποσυρθούν από τον διαγωνισμό.

Με πληροφορίες από BBC