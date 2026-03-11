Έρχονται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ

Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ για τρεις μήνες ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε συνομιλία του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα ορίσει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα super market με ορίζοντα τριμήνου.

Σημείωσε ότι αυτή η αναταραχή δεν πρέπει να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας. «Είμαστε σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Έκτακτες ανακοινώσεις το μεσημέρι για την αισχροκέρδεια

Στο μεταξύ, έκτακτες ανακοινώσεις θα γίνουν σήμερα το μεσημέρι για την αισχροκέρδεια.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σήμερα στις 14:00, θα κάνουν δηλώσεις με θέμα: «Έκτακτες ανακονώσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας».

Οι δηλώσεις θα γίνουν στο ισόγειο του Μεγάρου Μποδοσάκη και θα μεταδοθούν με live streaming.

Τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν έχουν στόχο τον περιορισμό των οικονομικών συνεπειών που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και μεταξύ άλλων θα αφορούν την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και βασικά αγαθά, μία κίνηση που έχει ως στόχο τη συγκράτηση των τιμών.

Η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από τις διεθνείς αγορές σημαίνει ότι οποιαδήποτε διαταραχή στη Μέση Ανατολή μεταφέρεται γρήγορα στις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού.

Από την περασμένη εβδομάδα, είχε γίνει γνωστό ότι σενάρια με έκτακτα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, εξέταζε ήδη το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στο τραπέζι βρίσκονται στοχευμένα μέτρα, τα οποία θα ενεργοποιηθούν μόνο εφόσον η κρίση λάβει μόνιμα χαρακτηριστικά και μεταφερθεί στις τελικές τιμές καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας.

Στόχος είναι να αποφευχθεί ένα νέο πληθωριστικό σοκ που θα περιορίσει το διαθέσιμο εισόδημα και θα ανατρέψει τις προβλέψεις του προϋπολογισμού.

Σημειώνεται πως οριακές διακυμάνσεις καταγράφουν σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η αγορά ωστόσο, φαίνεται να αποτιμά θετικά τις πληροφορίες ότι η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας σχεδιάζει να προχωρήσει στη μεγαλύτερη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων στην ιστορία της.

Σκοπός είναι η ομαλή ενεργειακή τροφοδοσία και η συγκράτηση των τιμών, μετά τη διακοπή της ναυσιπλοΐας από τα Στενά του Ορμούζ, απ' όπου και διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφορά πετρελαίου.

Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, στην ελληνική αγορά καυσίμων υπάρχουν εκτιμήσεις, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ότι από αύριο ενδέχεται να υπάρξει μικρή αποσυμπίεση στις τιμές στην αντλία.