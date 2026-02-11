Eurovision 2026: «Άστους να λαλούν» – Η πρώτη αντίδραση της Antigoni μετά τα αιτήματα για απόσυρση του «Jalla»

Αντιδράσεις προκάλεσε το τραγούδι της Κύπρου για τη Eurovision 2026, «Jalla», και κυρίως το videoclip που το συνοδεύει.

Η εκπρόσωπος της χώρας στη φετινή Eurovision, Antigoni Buxton, βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής, η οποία πήρε τη μορφή επιστολής παραπόνων προς το ΡΙΚ, με αίτημα την απόσυρση του τραγουδιού.



Σύμφωνα με τον Κύπριο δημοσιογράφο Νικόλαος Μουσικού, την επιστολή συνυπογράφουν 30 άτομα κυπριακής καταγωγής - ανάμεσά τους ηθοποιοί και δημοσιογράφοι. Όπως ανέφερε, «ζητούν να κατέβει το βίντεο κλιπ και να αναδιαμορφωθεί το τραγούδι, καθώς προσβάλλει την αισθητική της Κύπρου».



Μεταξύ των σημείων που φαίνεται να ενόχλησαν είναι και σκηνές στο videoclip όπου, σύμφωνα με τους επικριτές, δεν τηρούνται οι κανόνες οδικής ασφάλειας.



Η Antigoni έδωσε τη δική της απάντηση, μιλώντας στην κάμερα του Alpha που τη συνάντησε σε έξοδό της. «Εγώ αγαπάω την Κύπρο και έδειξα ένα βίντεο που δείχνει την Κύπρο που αγαπάω και αυτό θα πω. Άστους να λαλούν», είπε.

Eurovision 2026: Η επιστολή που ζητά την απόσυρση του τραγουδιού

«Πρόκειται για μια απαράδεκτη παρουσίαση της Κύπρου που προσβάλλει και τη χώρα μας, τις παραδόσεις μας και την αισθητική μας» γράφουν μεταξύ άλλων, τα άτομα που διαμαρτύρονται με την επιλογή του «Jalla».

Στην επιστολή ζητούν να αποσυρθεί το τραγούδι και το video clip καθώς και να δοθούν στη δημοσιότητα το κόστος παραγωγής του αλλά και ποιοι ήταν οι ανθρώποι που επέλεξαν και ενέκριναν το συγκεκριμένο τραγούδι. Παράλληλα αναφέρεται ότι «προωθεί πρότυπα που σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να είναι επιλογή του κρατικού μας ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού». Στην ανακοίνωση γινόταν λόγος και για προβολή «επικίνδυνων πρακτικών οδικής παραβατικότητας».

Η απάντηση του ΡΙΚ

Σύμφωνα με τα κυπριακά μέσα, απάντηση εξέδωσε ο Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ, Θανάσης Τσώκος, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι «η εν λόγω συμμετοχή και το υπό αναφορά κλιπ έχουν τύχει θερμής και θετικής αποδοχής διαδικτυακά, ενώ όλες οι αντιδράσεις από ειδικούς και φίλους του διαγωνισμού σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το YouTube είναι στην ολότητα τους θετικές».

Όλη η απάντηση:

«To ΡΙΚ δεν συμμερίζεται την όποια σύγκριση εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα σε μουσεία όπως το Λούβρο ή την Στοκχόλμη με τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που στόχο έχει να ενώσει.

Σημειώνει επίσης ότι η εν λόγω συμμετοχή και το υπό αναφορά κλιπ έχουν τύχει θερμής και θετικής αποδοχής διαδικτυακά, ενώ όλες οι αντιδράσεις από ειδικούς και φίλους του διαγωνισμού σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το YouTube είναι στην ολότητα τους θετικές. Η δε συντριπτική πλειοψηφία των εν λόγω αντιδράσεων και σχολιασμών, που εύκολα μπορούν να ανευρεθούν εξάρει το γεγονός ότι στο κλιπ παρουσιάζεται η αντίθεση μεταξύ της παραδοσιακής και της μοντέρνας Κύπρου καθώς και ηχόχρωμα και ύφος μουσικής με έθνικ στοιχεία από τον τόπο και την Μεσόγειο εν γένει.

Ο διαγωνισμός, που φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια, δεν σχετίζεται με την Προεδρία που η χώρα μας έχει αναλάβει και που η δημόσια Ραδιοτηλεόραση στηρίζει ποικιλοτρόπως. Πρόκειται για γιορτή που ενώνει μέσω της μουσικής, εξού και η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών στέλνουν πολύ συχνά τραγούδια που χαρακτηρίζονται για τη διασκέδαση που προσφέρουν τόσο στις δεκάδες χιλιάδες που βρίσκονται στο στάδιο στους ημιτελικούς και τον τελικό, όσο και στις δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατές ανά τον κόσμο. Αυτό επιχειρεί και η φετινή συμμετοχή της Κύπρου με μια εκπρόσωπο της Διασποράς. Οι Κύπριοι της Διασποράς δικαίως χαρακτηρίζονται για την αγάπη που συνεχίζουν να τρέφουν για τις παραδόσεις και τα έθιμα μας. Παραδόσεις, έθιμα και τοπία ή πραγματικότητες της σημερινής κυπριακής κοινωνίας που στο ύφος του τραγουδιού παρουσιάστηκαν με τη μοντέρνα ματιά ενός διακεκριμένου σκηνοθέτη στο κλιπ που συνοδεύει το τραγούδι.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι οι όποιες σκηνές δεν ακολουθούσαν τις αρχές οδικής ασφάλειας αφαιρέθηκαν από το κλιπ, το οποίο θα αναρτηθεί εκ νέου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης που είναι και ο οργανωτής του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision κατάφερε να ενώσει την Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και συνεχίζει 70 χρόνια μετά να συμβάλλει στην αποδοχή όλων χωρίς διακρίσεις μέσω μιας γιορτής που στόχο έχει ακριβώς να γιορτάσει τη διαφορετικότητα και να κτίσει γέφυρες ανάμεσα σε λαούς και πολίτες. Σε αυτή λοιπόν τη γιορτή θα συμμετέχει η Κύπρος με μια μοντέρνα σκηνική παρουσία και με επαγγελματισμό, όπως πράττει εδώ και χρόνια».

Με πληροφορίες από Πολίτης, philenew