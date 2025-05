Eurovision 2025: O Αυστραλός «Milkshake Man» ξεσήκωσε την αρένα στον Β' Ημιτελικό

Πρεμιέρα κάνει απόψε ο Β' Ημιτελικός της Eurovision 2025, με 16 χώρες - ανάμεσά τους και αρκετά φαβορί - να διεκδικούν μία θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Ο Β' Ημιτελικός, δεδομένου του ότι διαγωνίζονται πολλές χώρες που θεωρούνται φαβορί, με ορισμένες να βρίσκονται από τώρα στην τελική πεντάδα της Eurovision 2025 σύμφωνα με τις στοιχηματικές, αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός.

Η Αυστραλία έκανε «πρεμιέρα» πρώτη στη σκηνή του St. Jakobshalle, με τον 29χρονο Go-Jo να μεταμορφώνεται από γαλακτοπώλης, σε έναν εντυπωσιακό χαρακτήρα με disco ρούχα, ξεσηκώνοντας το κοινό με την ενέργειά του.

Ο 29χρονος με τη δυναμική αλλά και «παιχνιδιάρικη» - θα έλεγε κανείς - σύνθεση του κομματιού «Milkshake Man», εντυπωσίασε το κοινό σε συνδυασμό με την γεμάτη έντονα χρώματα παρουσία του στη σκηνή, με φανερές αναφορές στη δεκαετία του 1980.

Love how you could hear the whole audience scream “YUM YUM“



WHAT AN ENERGETIC START WITH 🇦🇺 AUSTRALIA, LOVED THIS 😍#Eurovision #Eurovision2025 #ESC2025 pic.twitter.com/zJlKBGB8Tn — Kero 🇩🇪🇩🇰🇫🇮🇳🇴🇲🇹🇸🇪 (@Krm_H67) May 15, 2025

Τα στοιχεία αυτά σύμφωνα με τις στοιχηματικές, τον καθιστούν φαβορί για πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός από την Αυστραλία, οι υπόλοιπες χώρες που διαγωνίζονται στον Β' Ημιτελικό και η πρόκρισή τους στον τελικό θεωρείται σίγουρη, είναι μεταξύ άλλων η Αυστρία, το Ισραήλ, η Φινλανδία, αλλά και η Τσεχία με το Λουξεμβούργο.

ATE GOBBLED LEFT NO CRUMBS I'M IN TEARS WE'VE PEAKED.



What an AMAZING opener from Go-Jo, I'm so pleased!#Eurovision2025 #Eurovision pic.twitter.com/PGyypY6MLy — Aussievision (@aussievisionnet) May 15, 2025

Eurovision 2025: Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Β' Ημιτελικό

Αυστραλία - Milkshake Man – Go-Jo

Μαυροβούνιο - Dobrodošli – Nina Žižić

Ιρλανδία - Laika Party – Emmy

Λετονία - Bur man laimi – Tautumeitas

Αρμενία - Survivor – Parg

Αυστρία - Wasted Love – JJ

Ηνωμένο Βασίλειο (απευθείας τελικό) - «Big Five»

Ελλάδα - Asteromata – Klavdia

Λιθουανία - Tavo akys – Katarsis

Μάλτα - Serving – Miriana Conte

Γεωργία - Freedom – Mariam Shengelia

Γαλλία (απευθείας τελικό) - «Big Five»

Δανία - Hallucination – Sissal

Τσεχία - Kiss Kiss Goodbye – Adonxs

Λουξεμβούργο - La poupée monte le son – Laura Thorn

Ισραήλ - New Day Will Rise – Yuval Raphael

Γερμανία (απευθείας τελικό) - «Big Five»