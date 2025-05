Eurovision 2025: Φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές προσπάθησαν να διακόψουν την εμφάνιση του Ισραήλ

Μέλος του συνεργείου του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision δέχθηκε επίθεση με μπογιά, αφού δύο άτομα προσπάθησαν να ανέβουν στη σκηνή για να διακόψουν την εμφάνιση της Ισραηλινής τραγουδίστριας Yuval Raphael στον χθεσινό τελικό, σύμφωνα με τους διοργανωτές στη Βασιλεία.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η 24χρονη Raphael ερμήνευε το τραγούδι της «New Day Will Rise». Κανείς δεν τραυματίστηκε, ενώ ο άνδρας και η γυναίκα που ενεπλάκησαν απομακρύνθηκαν από τον χώρο.

Εκπρόσωπος του ελβετικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα SRG SSR, που διοργανώνει τον διαγωνισμό, δήλωσε: «Στο τέλος της εμφάνισης του Ισραήλ, ένας άνδρας και μία γυναίκα προσπάθησαν να ανέβουν στη σκηνή. Τους σταμάτησαν. Ένας από τους δύο πέταξε μπογιά και ένα μέλος του συνεργείου τραυματίστηκε... Ο άνδρας και η γυναίκα απομακρύνθηκαν από τον χώρο και παραδόθηκαν στην αστυνομία».

During Israel’s controversial Eurovision performance, Youth Demand activists protested against the ongoing genocide in Gaza, leading to the forcible removal and harsh detention of one demonstrator by security.



The protest was part of broader demonstrations in Basel, where the… pic.twitter.com/abF3zPAWkD