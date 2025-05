Eurovision 2025: Μήνυμα για τη Γάζα στην ισπανική τηλεόραση, παρά τις απειλές της EBU

Η ισπανική δημόσια τηλεόραση ξεκίνησε τη μετάδοση του τελικού της Eurovision 2025 προβάλλοντας μήνυμα για τη Γάζα, παρά τις απειλές της EBU.

«Όταν πρόκειται για ανθρώπινα δικαιώματα, η σιωπή δεν αποτελεί επιλογή», ήταν το μήνυμα που εμφανίστηκε στα αγγλικά και στα ισπανικά στο RTVE, τη δημόσια τηλεόραση της Ισπανίας. Το μήνυμα προβλήθηκε με άσπρα γράμματα, σε μαύρο φόντο, στην αρχή της μετάδοσης του τελικού της Eurovision 2025.

Όπως σημειώνει η ισπανική εφημερίδα El Pais: «Το RTVE ξεκινά τη μετάδοση της Eurovision με αυτό το μήνυμα, παρά τις απειλές του διαγωνισμού να επιβάλει πρόστιμο στο δίκτυο εάν οι σχολιαστές του αναφέρουν τη σύγκρουση στη Γάζα».

Spanish Broadcast of #Eurovision STARTING LIKE THIS. 🇪🇸🇵🇸 #EurovisionSongContest pic.twitter.com/i3hpsAAuXZ

🇪🇸 RTVE has shared the following message right before their #Eurovision 2025 grand final broadcast. pic.twitter.com/3vTbNnX8Ul