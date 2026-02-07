Έχω παιδιά: Ο «Μιχάλης» αποκάλυψε ποιο ήταν το πιο δύσκολο γύρισμα που έκαναν φέτος στη σειρά

Για τη σειρά του Mega «Έχω παιδιά» μίλησε ο ηθοποιός και πρωταγωνιστής, Βασίλης Μαυρογεωργίου.

Καλεσμένος στο «Χαμογέλα και Πάλι!», ανέφερε αρχικά πως «εγώ θα σας πω κιόλας ότι πέρσι δηλαδή που ξεκινήσαμε τη σειρά, κατάλαβα γιατί υπάρχει το σχολείο. Νόμιζα ότι ήτανε για να μάθουμε κάποια πράγματα. Μετά κατάλαβα ότι είναι day care για να μπορούν οι γονείς να πηγαίνουν στη δουλειά τους. Πολλά χρόνια είχα αυτή την αυταπάτη. Είναι και τα δύο όμως εντάξει».

«Κι εγώ θυμάμαι έμαθα πολλά πράγματα από το σχολείο. Πήρα, πολύ υλικό. Δηλαδή πάρα πολύς κόσμος μας λέει ότι τους δίνει κουράγιο να βλέπουν πραγματικά και αυτά που ζουν και αυτά που σκέφτονται, ότι τα ζουν κι άλλοι και ότι ρε παιδί μου δεν είναι κακό και να θυμώσεις λίγο και να ζοριστείς και να μην ξέρεις πώς να διαχειριστείς μια κατάσταση» πρόσθεσε ο «Μιχάλης» της σειράς.

Για την καθημερινότητά του στο γύρισμα, ο ηθοποιός φανέρωσε πως «με έναν τρόπο όταν ζεις τόσο πολύ και περνάς τόσο πολύ χρόνο μ’ αυτά τα παιδιά γίνονται η ζωή σου. Δηλαδή αναπόφευκτα. Και είναι και ένα τρομερό μάθημα, επειδή τα παιδιά είναι ένας τρομερός παράγοντας του ανεξέλεγκτου, είναι μια συγκλονιστική συνάρτηση. Αλλά σε κάνει να συνειδητοποιείς πόσο πρέπει να ζεις χωρίς να έχεις τον έλεγχο. Και να συμφιλιώνεσαι μ’ αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι τρομερό μάθημα που έχεις πάρει. Το πιο δύσκολο γύρισμα που κάναμε φέτος, ήταν το γύρισμα με μωρά. Νομίζω και ο παράγοντας ''ανεξέλεγκτο'' βαράει κόκκινα».

Έχω παιδιά: Η υπόθεση της σειράς

Το Mega, στην περιγραφή της σειράς «Έχω παιδιά», αναφέρει:

«Πώς είναι να μεγαλώνεις παιδιά στην Αθήνα του σήμερα; Υπάρχει εγχειρίδιο καλού γονιού;

Η Σάρα και ο Μιχάλης «Έχουν παιδιά» και πλέον η ζωή τους ως ζευγάρι βρίσκεται σε… άλλη διάσταση. Η καθημερινότητα τους προσγειώνεται από το ροζ συννεφάκι σε μια ξεκαρδιστική «συνωμοσία», όπου η καθημερινή ρουτίνα γίνεται περιπέτεια. Το περιβάλλον του ζευγαριού προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και όλα μαζί φτιάχνουν τη ζωή «με παιδιά».

Μια ζωή γεμάτη απρόοπτα, εκρηκτικές καταστάσεις και πολύ γέλιο. Η κωμωδία θα καταρρίψει τους μύθους του υποδειγματικού γονέα, ιδανικού συζύγου, επιτυχημένης καριέρας και τέλειας οικογένειας.

Ένα δυνατό καστ ταλαντούχων και αγαπημένων ηθοποιών ενσαρκώνει χαρακτήρες που κυκλοφορούν ανάμεσά μας και αντιμετωπίζουν με χιούμορ συναρπαστικές καθημερινές περιπέτειες. Το σενάριο της σειράς υπογράφει ο Λάμπρος Φισφής και τη σκηνοθεσία ο Διονύσης Φερεντίνος.

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κολτσής, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής»

