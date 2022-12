The Crown: Η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι σε ανοιχτό φέρετρο υποδύεται τη νεκρή Νταϊάνα- Αντέδρασαν στα γυρίσματα

Έντονες αντιδράσεις δέχεται το Netflix στην παραγωγή της σειράς «The Crown» με αφορμή τις αναφορές για σκηνές της νεκρής πριγκίπισσας Νταϊάνα.

H δυσφορία κορυφώθηκε όταν κυκλοφόρησαν πληροφορίες για πλάνα, τα οποία εμφανίζουν την ηθοποιό που υποδύεται την «θλιμμένη πριγκίπισσα», Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, ξαπλωμένη σε ένα φέρετρο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ώστε οι θεατές να δουν την πριγκίπισσα νεκρή σε ανοιχτό φέρετρο.

Τα μέλη του συνεργείου της σειράς φέρεται να «πάγωσαν» με την εικόνα της ηθοποιού που αναγκάστηκε να ξαπλώσει σε ένα ανοιχτό φέρετρο ενσαρκώνοντας τη νεκρή πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Παρόντες στο πλατό δήλωσαν στη Sun ότι τα μέλη του καστ ήταν εμφανώς αναστατωμένα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σκηνής.

«Έβαλαν πραγματικά την Ελίζαμπεθ να ανέβει σε ένα φέρετρο και να υποδυθεί τη νεκρή Νταϊάνα. Οι τηλεθεατές θα δουν έναν Γάλλο ιερέα να «διαβάζει» την Νταϊάνα. Ο πρίγκιπας Κάρολος μπαίνει στο δωμάτιο και πλημμυρίζει από δάκρυα. Μέσα στην υστερία του παρατηρεί ότι από την Νταϊάνα λείπει ένα σκουλαρίκι. Αυτό είναι το μόνο στο οποίο μπορεί να επικεντρωθεί καθώς η θλίψη τον τυλίγει» αναφέρει μια μαρτυρία.

«Οι πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι δεν είδαν ποτέ τη μητέρα τους νεκρή σε φέρετρο και δεν θα έπρεπε να το παρακολουθήσουν αυτό. Ούτε το βρετανικό κοινό θα έπρεπε να το δει».

Μέλη της ομάδας παραγωγής λέγεται ότι ανησυχούν ότι οι σεναριογράφοι και οι παραγωγοί το έχουν παρακάνει κυνηγώντας την τηλεθέαση. Ένας εξ αυτών δήλωσε: «Όλοι ένιωθαν πολύ άβολα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Είναι άσεμνο και θα έπρεπε να απαγορευτεί η μετάδοσή του».

Ήδη κι άλλες σκηνές από το σενάριο για την επόμενη σεζόν έχουν καταστεί αντικείμενο έντονης συζήτησης. Η έκτη σεζόν της δημοφιλούς σειράς θα παρουσιάζει γιατρούς καλυμμένους με αίμα να προσπαθούν να σώσουν την Νταϊάνα, έναν συντετριμμένο πρίγκιπα Κάρολο αφού έχει δει το πτώμα, και τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι στην κηδεία, ανέφερε η Sun.

Υπάρχουν φόβοι για τον αντίκτυπο που θα έχουν στους πρίγκιπες οι σκηνές που απεικονίζουν τις τελευταίες στιγμές της πριγκίπισσας Νταϊάνα πριν από το μοιραίο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι το 1997.



