TV & MEDIA
TV & Media

«The Batman: Part II»: Ο Τσαρλς Ντανς κοντά σε ρόλο - Ποιοι είπαν «όχι» στην πρόταση

Η καριέρα του είναι γεμάτη από επιβλητικές ερμηνείες, με πλέον διάσημη εκείνη του Tywin Lannister στο «Game of Thrones»

The LiFO team
The LiFO team
Ο Τσαρλς Ντανς / EPA
Ο Ματ Ριβς (Matt Reeves) φαίνεται πως βρίσκεται κοντά στο πρόσωπο, που θα «ενσαρκώσει» τον Christopher Dent για το επερχόμενο «The Batman: Part II», με το όνομα του Τσαρλς Ντανς να κυριαρχεί στις σχετικές συζητήσεις.

Πρόκειται για έναν ρόλο, με τον οποίο θα ολοκληρωνόταν το τελευταίο μεγάλο «κομμάτι παζλ» για το καστ της ταινίας. Παρ' όλο που η πρόταση φέρεται να πέρασε από τα χέρια ηθοποιών όπως οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο (Robert De Niro), Μπραντ Πιτ (Brad Pitt), Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Stellan Skarsgård), Βίγκο Μόρτενσεν (Viggo Mortensen) και Ντάνιελ Κρεγκ (Daniel Craig), οι οποίοι τελικά αρνήθηκαν, ο Ριβς παρέμεινε σταθερός στην απόφασή του για έναν πρωταγωνιστή ηλικίας μεταξύ 60 και 83 ετών.

Τελικά, ο 79χρονος Τσαρλς Ντανς (Charles Dance) βρίσκεται πλέον σε προχωρημένες συζητήσεις για να ενσαρκώσει τον Dent σε έναν ρόλο που αναμένεται να αποτελέσει σταθμό στην κινηματογραφική του πορεία.

«The Batman: Part II»: Πού έπαιξε ο Τσαρλς Ντανς κατά το παρελθόν

Η καριέρα του είναι γεμάτη από επιβλητικές ερμηνείες, με πλέον διάσημη εκείνη του Tywin Lannister στο «Game of Thrones» του ΗΒΟ. Παράλληλα, απέδειξε το υποκριτικό του εύρος στο «The Imitation Game», ενώ η ερμηνεία του ως ο πανίσχυρος μεγιστάνας William Randolph Hearst στο «Mank» του Ντέιβιντ Φίντσερ (David Fincher) απέσπασε διθυραμβικές κριτικές.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson) επιστρέφει στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Μπάτμαν, έχοντας στο πλευρό του τον Σεμπάστιαν Σταν (Sebastian Stan) ως Harvey Dent και την Σκάρλετ Τζοχάνσον (Scarlett Johansson) στον ρόλο της συζύγου του Harvey.

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Τζέφρι Ράιτ (Jeffrey Wright), Κόλιν Φάρελ (Colin Farrell), Άντι Σέρκις (Andy Serkis), Πολ Ντέινο (Paul Dano) και, κατά πάσα πιθανότητα, τον Μπάρι Κίογκαν (Barry Keoghan).

Ο Ματ Ριβς υπογράφει το σενάριο μαζί με τον Μάτσον Τόμλιν (Mattson Tomlin). Σύμφωνα με το World of Reel, τα γυρίσματα είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν στις 29 Μαΐου στο Λονδίνο, με την ταινία να αναμένεται στις αίθουσες το φθινόπωρο του 2027.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

TV & Media

