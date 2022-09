Barney & Friends: Η σκοτεινή πλευρά της παιδικής εκπομπής- «Έκρυβε ναρκωτικά στην ουρά»

H σκοτεινή, αρνητική πλευρά της αμερικανικής δημοφιλούς παιδικής εκπομπής «Barney & Friends» (Ο Μπάρνι και οι φίλοι του) προβάλλεται στη σειρά ντοκιμαντέρ «I Love You, You Hate Me».

Στη σειρά της υπηρεσίας streaming Peackock μιλούν άνθρωποι που συμμετείχαν στην εκπομπή, μεταξύ άλλων, οι ηθοποιοί Μπομπ Γουέστ και Ντέιβιντ Τζόινερ, που δάνεισαν τη φωνή τους στον πρωταγωνιστή, Μπάρνι, τον πράσινο-μοβ ανθρωπόμορφο δεινόσαυρο.

New ‘Barney’ docuseries on Peacock will expose the dark side of the kids show including death threats, drug rumors and intense hatred.



Titled ‘I Love You, You Hate Me.’ pic.twitter.com/frHnhoSdr5