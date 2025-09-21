Από την Κοζάνη στη Νέα Υόρκη: Γιατί η Vassy δεν εκπροσώπησε τελικά τις ΗΠΑ στην Intervision

Η ελληνικής καταγωγής τραγουδίστρια Vassy (Βασιλική Καραγιώργου) αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή από τον φετινό διαγωνισμό Intervision Song Contest στη Μόσχα, προκαλώντας διεθνές ενδιαφέρον και ερωτήματα για τα παρασκήνια της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με τους Ρώσους διοργανωτές, η απόσυρση της καλλιτέχνιδας –που επρόκειτο να εκπροσωπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες– οφείλεται σε «πρωτοφανείς πολιτικές πιέσεις από την κυβέρνηση της Αυστραλίας». Το αυστραλιανό Υπουργείο Εξωτερικών, ωστόσο, διέψευσε ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή ή επικοινωνία με την Intervision, αφήνοντας ανοιχτά τα ερωτήματα για το τι πραγματικά συνέβη.

Η ίδια η Vassy, με δήλωσή της σε αυστραλιανά μέσα, έκανε λόγο για σοκ και την ανάγκη να πάρει χρόνο ώστε να επεξεργαστεί τα γεγονότα, χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες. «Ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά θέλω να κάνω το σωστό ακολουθώντας τις σωστές οδηγίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Vassy και η πορεία της στη μουσική

Η Vassy γεννήθηκε στο Darwin της Αυστραλίας από Έλληνες μετανάστες γονείς με καταγωγή από την Κοζάνη και τα Γρεβενά. Ξεκίνησε την καριέρα της το 2003, όταν ανακαλύφθηκε μέσα από τον ραδιοφωνικό διαγωνισμό Triple J Unearthed.

Από τότε, η καριέρα της απογειώθηκε διεθνώς:

Έγινε η πρώτη Αυστραλή καλλιτέχνις που έφτασε στο Νο1 του Billboard Dance Club Songs με το single We Are Young.

με το single Συνεργάστηκε με κορυφαίους παραγωγούς της EDM σκηνής.

Το 2023 έγινε η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το βραβείο Icon στα Electronic Dance Music Awards στο Μαϊάμι.

Η Intervision και η πολιτική διάσταση

Η Intervision Song Contest αναβίωσε φέτος στη Ρωσία με πρωτοβουλία του Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά τον αποκλεισμό της χώρας από την Eurovision λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Συμμετείχαν 23 χώρες, μεταξύ των οποίων Κίνα, Ινδία, Βραζιλία και Σαουδική Αραβία, με νικητή τον Βιετναμέζο καλλιτέχνη Duc Phuc.

Παρά το μουσικό προφίλ της, η διοργάνωση έχει κατηγορηθεί ότι προωθεί πολιτικά μηνύματα, με έμφαση στις λεγόμενες «παραδοσιακές οικογενειακές αξίες». Η αιφνίδια αποχώρηση της Vassy ενίσχυσε τις φήμες για την εμπλοκή πολιτικών παραγόντων και τις πιέσεις που μπορεί να δέχονται καλλιτέχνες που συμμετέχουν.

Η περίπτωση της Vassy δεν είναι μόνο μια είδηση για τον χώρο της μουσικής· αποτελεί και παράδειγμα του πώς η πολιτική σκηνή επηρεάζει διεθνείς καλλιτεχνικές διοργανώσεις. Η ελληνικής καταγωγής καλλιτέχνιδα παραμένει μια διεθνώς αναγνωρισμένη φωνή της dance μουσικής, ενώ μένει να φανεί αν θα μιλήσει αναλυτικά για το τι την οδήγησε στην απόσυρση.