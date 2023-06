«And Just Like That»: Η πρώτη ανάρτηση της Κιμ Κατράλ για την επιστροφή της Σαμάνθα Τζόουνς

Η Κιμ Κατράλ επιβεβαίωσε την επιστροφή της στο spin off του «Sex and the City», «And Just Like That» κάνοντας μία ανάρτηση στο Instagram.

Η τηλεοπτική Σαμάνθα Τζόουνς, την οποία υποδύεται η Κιμ Κατράλ στο Sex and the City, ανάρτησε το άρθρο του Variety, που μιλά για την επιστροφή της στην σειρά, και έγραψε στη λεζάντα, «Ευτυχισμένο Pride 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🌈…..» τιμώντας την έναρξη του Μήνα Υπερηφάνειας.

Υπενθυμίζεται ότι στην 4η σεζόν του «Sex and the City» και ενώ ήταν έξω για δείπνο με τις φίλες της Κάρι Μπράντσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ), Μιράντα Χομπς (Σίνθια Νόξ) και Σάρλοτ Γκόλντενμπλατ (Κρίστιν Ντέιβις) η τηλεοπτική Σαμάνθα Τζόουνς τους αποκαλύπτει ότι είναι λεσβία.

«Ναι κυρίες μου, είμαι λεσβία» λέει η Κιμ Κατράλ στις φίλες της και η Σάρλοτ απαντά: «Δεν νομίζω ότι είναι λεσβία. Νομίζω ότι απλώς της τελείωσαν οι άντρες»

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Κιμ Κατράλ επιβεβαιώνει την επιστροφή της στο «And Just Like That» με πολλούς θαυμαστές της διάσημους και μη να υποδέχονται τα νέα με ενθουσιασμό.

«Υπέροχα!!!!!!! 💛🧡❤️» έγραψε κατενθουσιασμένη η Κρις Τζένερ.

Η Κιμ Κατράλ θα εμφανιστεί στο φιλάνε της 2ης σεζόν του «And Just Like That» και το δίκτυο Max επιβεβαίωσε την είδηση με μία ανάρτηση στο twitter που έγραφε «Αποκαλύφθηκε το μυστικό».

Σύμφωνα με το Variety, η Κιμ Κατράλ γύρισε μόνο μία σκηνή για το επεισόδιο κάποια στιγμή τον Μάρτιο. Η Κιμ Κατράλ είχε υποδυθεί την εμβληματική Σαμάνθα Τζόουνς σε 6 σεζόν του «Sex and the City» και επανέλαβε τον ρόλο για τις δύο επόμενες ταινίες.

Η Κιμ Κατράλ υποδύθηκε την Σαμάνθα Τζόουνς για έξι σεζόν στο «Sex and the City».Επανέλαβε τον χαρακτήρα για τις δύο ταινίες του «Sex and the City», που ακολούθησαν ενώ ο χαρακτήρας της διαγράφηκε από το σενάριο στο spinoff του «And Just Like That» το 2021.

Τον Μάιο του 2022, η Κιμ Κατράλ μίλησε στο Variety και είπε ότι είχε αφήσει πίσω της τον χαρακτήρα της Σαμάνθα Τζόουνς.

«Είναι μεγάλη σοφία να γνωρίζεις πότε είναι πια αρκετά. Επίσης δεν ήθελα να συμβιβάσω αυτό που σήμαινε για μένα η σειρά». Πρόσθεσε δε, ότι μετά τη δεύτερη ταινία του «Sex and the City», μέσα της η υπόθεση και ο ρόλος είχαν τελειώσει.

Ενώ είχε ήδη αποφασίσει να μην υποδυθεί ξανά τη Σαμάνθα Τζόουνς, η Κιμ Κατράλ είπε ότι ποτέ δεν της ζητήθηκε να συμμετάσχει στο reboot του «And Just Like That».

«Έκανα ξεκάθαρα τα συναισθήματά μου μετά το ενδεχόμενο για μία τρίτη ταινία, οπότε και εγώ το έμαθα όπως όλοι οι άλλοι, μέσω social media».

