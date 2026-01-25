Αναστασοπούλου για Φιλιππίδη: «Μπορεί να έχω θυμό, αλλά δεν έχω μίσος μέσα μου»

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου αναφέρθηκε δημοσίως στον Πέτρο Φιλιππίδη, μήνες μετά την καταδίκη του ηθοποιού για δύο απόπειρες βιασμού.

Υπενθυμίζεται πως η Πηνελόπη Αναστασοπούλου είχε καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για σεξουαλική παρενόχληση.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου, εάν την ενοχλεί το «σενάριο» ο ηθοποιός να επιστρέψει στην υποκριτική, απάντησε: «Εγώ θα πω ότι τα πράγματα που συμβαίνουν δείχνουν την κοινωνία μας. Πώς λειτουργεί η κοινωνία μας. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του για το πώς λειτουργεί αυτή η κοινωνία, εγώ έχω τη δική μου άποψη. Οι άνθρωποι που αποφασίζουν για το ποιος θα βρίσκεται σε μια σκηνή, αποφασίζουν, ούτως ή άλλως, ερήμην μας. Οπότε, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα να κάνω. Το επόμενο πράγμα που μπορώ να κάνω είναι να μη σταματήσω ποτέ».

Και συνέχισε: Έλεγα πάντα ότι ο λόγος που έγιναν όλα αυτά, ήταν για να σταματήσει μια συγκεκριμένη δράση. Αλλά, αν ένας άνθρωπος ζητούσε συγγνώμη, πάλι πρώτη θα ήμουν για να βοηθήσω όπου μπορούσα να απελευθερωθεί από το οποιοδήποτε σκοτάδι ένας άνθρωπος που τον οδήγησε να λειτουργήσει κακοποιητικά. Εγώ μίσος δεν έχω μέσα μου για κανέναν. Μπορεί να είμαι θυμωμένη για πάρα πολλά πράγματα, μπορεί να με ενοχλεί αν κάτι εγώ το κρίνω ότι είναι άδικο, μπορεί να φωνάξω, να κλάψω, αλλά δεν έχω ευχηθεί το κακό κανενός. Δικαιοσύνη ζήτησα. Δεν ζήτησα κάτι άλλο» απάντησε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου.