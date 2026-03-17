Ελισάβετ Μουτάφη για Μάνο Νιφλή: Ήξερε όλες τις σειρές μου γιατί τις έβλεπε η μαμά του

Καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, «The 2night show», βρέθηκε η ηθοποιός Ελισάβετ Μουτάφη.

Η Ελισάβετ Μουτάφη, μεταξύ άλλων, μίλησε για τον Μάνο Νιφλή και τη γνωριμία τους ενώ αναφέρθηκε και για την υιοθεσία του παιδιού τους από τη Σιέρα Λεόνε.

Ελισάβετ Μουτάφη: Η πρώτη γνωριμία με τον Μάνο Νιφλή

Σχετικά με την πρώτη της γνωριμία με τον Μάνο Νιφλή, η Ελισάβετ Μουτάφη φανέρωσε: «Η πρώτη μου γνωριμία με τον Μάνο ήταν ''στημένη'' γιατί ήθελε να με γνωρίσει».

«Ο Μάνος ήξερε όλες τις σειρές μου γιατί τις έβλεπε η μαμά του. Μου έκανε και υποκριτική ανάλυση και έτσι με έριξε. Την περίοδο που γνωριστήκαμε, δεν είχα διάθεση να γνωρίσω έναν καινούργιο άνθρωπο, αλλά με το που είδα τον Μάνο κόλλησα με τη μία. Στο πρώτο μας ραντεβού ήμουν λίγο αγενής, γιατί δεν είχα διάθεση. Ο Μάνος εκνευρίστηκε και με θεώρησε αντιπαθέστατη. Καταλάβαινα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Από το επόμενο ραντεβού μείναμε μαζί», είπε αρχικά η Ελισάβετ Μουτάφη.

Και συνέχισε: «Με τον Μάνο μείναμε μαζί από το δεύτερο ραντεβού, μου είχε πει ''Αφού εμένα θα παντρευτείς, τι ταλαιπωρείσαι;''».

Ελισάβετ Μουτάφη: Όσα είπε για την υιοθεσία του παιδιού τους

Και όσο αφορά την υιοθεσία του γιου τους, Δημήτρη, η Ελισάβετ Μουτάφη σημείωσε: «Στη Σιέρα Λεόνε είναι πολύ δύσκολη η ζωή. Επειδή ο άντρας μου δεν μπορούσε να αφήσει τη δουλειά, πήγα μόνη μου να τον πάρω και μάλιστα πήγα δύο φορές».

«Επειδή πήγα την πρώτη φορά για να τον συναντήσω, ξαναγύρισα και ξαναπήγα. Σκέφτομαι τώρα, πώς έγινε όλο αυτό; Πώς; Γιατί μου λένε, ''πήγες μόνη σου εκεί''; Η μαμά μου δεν μπορούσε γιατί πρέπει να κάνεις συγκεκριμένα εμβόλια για να πας κάτω και οι άνω των 60 δεν μπορούν να τα κάνουν αυτά τα εμβόλια» συμπλήρωσε.

«Ο Δημήτρης ειχε κάνει βιντεοκλήση με τον Μάνο όσο ήμαστε στη Σιέρα Λεόνε και στο αεροδρόμιο έτρεξε κατευθείαν στην αγκαλιά του» φανέρωσε στη συνέχεια η Ελισάβετ Μουτάφη.