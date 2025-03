Adolescence: Το Netflix δείχνει απόσπασμα από την οντισιόν του 15χρονου πρωταγωνιστή

Κι ενώ η σειρά «Adolescence» διεκδικεί τον τίτλο της πιο επιτυχημένης σειράς της δεκαετίας, το Netflix έδωσε μια γεύση από την οντισιόν του 15χρονου πρωταγωνιστή της.

Το απόγευμα της Δευτέρας 24 Μαρτίου, η συνδρομητική πλατφόρμα δημοσίευσε ένα απόσπασμα από την καθηλωτική οντισιόν του Όουεν Κούπερ.

Ο νεαρός ηθοποιός έκανε το μεγάλο του βήμα ως Τζέιμι Μίλερ στη σειρά των Στίβεν Γκράχαμ και Τζακ Θορν για την βία στην εφηβεία. Αποτελούμενη από τέσσερα επεισόδια, το καθένα γυρισμένο σε μονοπλάνα, η σειρά ακολουθεί τον 13χρονο Τζέιμι που κατηγορείται για τη δολοφονία ενός κοριτσιού στο σχολείο του.

Get a peek at Owen Cooper's audition tape for the role of Jamie in Adolescence. pic.twitter.com/Q3MjWEWHrk

«Παρακολουθούμε το Adolescence στο σπίτι με τα παιδιά μας, έχω ένα αγόρι 16 ετών και ένα κορίτσι 14 ετών, είναι πάρα πάρα πολύ καλό», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στη Βουλή προ ολίγων ημερών.

«Αυτή η βία που ασκούν νέοι άνδρες, επηρεασμένοι από όσα βλέπουν Online είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, είναι απεχθές. Και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Τοποθετούμε ειδικούς για τον βιασμό και τις σεξουαλικές επιθέσεις σε κάθε αστυνομική δύναμη που εργάζεται στις κλήσεις άμεσης βοήθειας. Αλλά αυτό είναι επίσης ένα ζήτημα κουλτούρας και πιστεύω ότι είναι σημαντικό για όλη τη Βουλή να αντιμετωπίσουμε αυτό το αναδυόμενο πρόβλημα που ολοένα και μεγαλώνει», συνέχισε.

"At home we are watching Adolescence with our children," Keir Starmer says



The PM is asked by Labour MP Anneliese Midgley about the Netflix drama and urged to "counter toxic misogyny early" to "give young men the role models they deserve"

#PMQs https://t.co/xAJAIl0SR9 pic.twitter.com/52s6RIuVMf