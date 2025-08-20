Ξυλοδαρμός 21χρονου στα Φάρσαλα - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση 

Ακόμη ένα περιστατικό άγριας βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην πλατεία Δημαρχείου στα Φάρσαλα, όπου ένας 21χρονος δέχθηκε ξυλοδαρμό από δύο άτομα, ηλικίας 19 και 17 ετών.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Φαρσάλων και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας λόγω των σοβαρών τραυμάτων που έφερε στο κεφάλι. Ο 21χρονος νοσηλεύεται στη Χειρουργική Κλινική με κατάγματα στην κάτω γνάθο και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Το επεισόδιο φέρεται να ξεκίνησε έπειτα από καβγά που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν δύο παρέες διασκέδαζαν σε κατάστημα της περιοχής. Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε και κατέληξε στον ξυλοδαρμό του νεαρού.

Οι δύο δράστες συνελήφθησαν, σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και αφέθηκαν ελεύθεροι. Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Σπέτσες: Με κάταγμα στη γνάθο και πρόβλημα ακοής ο 18χρονος μετά τον ξυλοδαρμό του