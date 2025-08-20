ΕΛΛΑΔΑ
Ξυλοδαρμός 21χρονου στα Φάρσαλα - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση 

Το επεισόδιο φέρεται να ξεκίνησε έπειτα από καβγά που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες

LifO Newsroom
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Ακόμη ένα περιστατικό άγριας βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην πλατεία Δημαρχείου στα Φάρσαλα, όπου ένας 21χρονος δέχθηκε ξυλοδαρμό από δύο άτομα, ηλικίας 19 και 17 ετών.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Φαρσάλων και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας λόγω των σοβαρών τραυμάτων που έφερε στο κεφάλι. Ο 21χρονος νοσηλεύεται στη Χειρουργική Κλινική με κατάγματα στην κάτω γνάθο και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Το επεισόδιο φέρεται να ξεκίνησε έπειτα από καβγά που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν δύο παρέες διασκέδαζαν σε κατάστημα της περιοχής. Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε και κατέληξε στον ξυλοδαρμό του νεαρού.

Οι δύο δράστες συνελήφθησαν, σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και αφέθηκαν ελεύθεροι. Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

