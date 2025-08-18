Σπέτσες: Με κάταγμα στη γνάθο και πρόβλημα ακοής ο 18χρονος μετά τον ξυλοδαρμό του

Με κάταγμα στη γνάθο και πρόβλημα ακοής, νοσηλεύεται ένας 18χρονος μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του στις Σπέτσες.

Το σοβαρό περιστατικό σύμφωνα με την καταγγελία, σημειώθηκε τα ξημερώματα του Δεκαπενταύγουστου, έξω από νυχτερινό μαγαζί στις Σπέτσες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, θαμώνες του μαγαζιού ανέφεραν πως οι δύο παρέες που γνωρίζονταν μεταξύ τους, τσακώθηκαν άσχημα λόγω μίας κοπέλας. Ο καυγάς ωστόσο εξελίχθηκε σε άγριο επεισόδιο, με αποτέλεσμα τον ξυλοδαρμό του 18χρονου.

Ο δράστης της επίθεσης εγκατέλειψε το σημείο και δεν έχει εντοπιστεί ακόμη, ενώ το θύμα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας του νησιού.

Πλέον, νοσηλεύεται με σοβαρό κάταγμα στη γνάθο, και χτυπήματα σε όλο του το κεφάλι, ενώ ο πατέρας του προέβη σε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου.

Μάλιστα, η δικογραφία που σχηματίστηκε για το περιστατικό αφορά απόπειρα ανθρωποκτονίας.

