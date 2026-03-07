Πτολεμαΐδα: Άγρια επίθεση 54χρονου σε 49χρονο με μαχαίρι

Στη σύλληψη ενός 54χρονου, προχώρησαν οι Αρχές στην Πτολεμαΐδα, μετά από περιστατικό άγριας επίθεσης σε βάρς ενός 49χρονου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, όταν σύμφωνα με τις πληροφορίες οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν στην πόλη της Πτολεμαΐδας.

Ωστόσο κατά τη διάρκεια του καβγά τους, ο 54χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 49χρονο με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον στον δεξιό μηρό, στον θώρακα, αλλά και στο αυτί.

Άμεσα το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποίησε ο 54χρονος κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς, ενώ σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ