Σύρος: Mεγάλη φωτιά στο λιμάνι τα ξημερώματα - Κάηκαν τρία σκάφη

Τα ξημερώματα ξέσπασε μεγάλη φωτιά στον παραδοσιακό ταρσανά της Σύρου, σημαίνοντας συναγερμό στο νησί.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 5:30 τα ξημερώματα, αρχικά σε ιδιωτικό τουριστικό σκάφος, στις εγκαταστάσεις του παραδοσιακού ταρσανά της Σύρου.

Ωστόσο, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε σε γειτονικά σκάφη, με αποτέλεσμα δύο να καούν ολοσχερώς και ένα ακόμη να υποστεί σημαντικές ζημιές.

Όπως διακρίνεται και σε βίντεο από τη φωτιά, πυκνοί καπνοί είχαν καλύψει την Ερμούπολη, ενώ η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν, ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης με οχήματα και προσωπικό, στελέχη του Λιμενικού Σώματος, της Αστυνομίας, της Περιφέρειας, του Δήμου, της Πολιτικής Προστασίας, αλλά παράλληλα εθελοντές και πολίτες,

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο μετά τις 7 το πρωί, ενώ τα αίτια της παραμένουν άγνωστα.