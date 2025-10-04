Ξάνθη: Νέα σύλληψη Τούρκου με δεκάδες πυροβόλα όπλα

Στην περιοχή της Ξάνθης, συνελήφθη 27χρονος υπήκοος Τουρκίας για κατοχή πλήθους πυροβόλων όπλων.

Η σύλληψη έγινε χθες το βράδυ, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συνελήφθη βραδινές ώρες της Παρασκευής, 3 Οκτωβρίου 2025, σε περιοχή της Ξάνθης, 27χρονος υπήκοος Τουρκίας, για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά τα όπλα.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Ιδιοκτησίας, καθώς και από την επακόλουθη προανακριτική έρευνα, πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του ανωτέρω κατηγορούμενου, στην κατοχή και διακίνηση μεγάλου αριθμού πυροβόλων όπλων.

Για τον τερματισμό της δράσης του, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη εντός οικίας βραχυχρόνιας μίσθωσης σε περιοχή της Ξάνθης, ενώ από τις επακόλουθες έρευνες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στην οικία και το όχημα που χρησιμοποιούσε, βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- και κατασχέθηκαν:

25 πιστόλια, με αντίστοιχο αριθμό γεμιστήρων,

950 ευρώ,

κινητό τηλέφωνο και κουτί συσκευής κινητού τηλεφώνου,

3 πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας και κλειδί οχήματος.

Επιπλέον, κατασχέθηκε και το όχημα, ως μέσο τέλεσης εγκληματικών πράξεων ενώ τα όπλα θα αποσταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».