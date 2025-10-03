ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ελλάδα

Έβρος: Σύλληψη 13 Τούρκων στο Σουφλί με 147 πιστόλια, γεμιστήρες και εξαρτήματα όπλων

Οι συλληφθέντες φέρονται να μπήκαν παράνομα στη χώρα διασχίζοντας το ποτάμι

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Έβρος: Σύλληψη 13 Τούρκων στο Σουφλί με 147 πιστόλια, γεμιστήρες και εξαρτήματα όπλων Facebook Twitter
0

Στη σύλληψη 13 υπηκόων της Τουρκίας προχώρησαν οι αρχές στον Έβρο.

Οι συλληφθέντες είχαν στην κατοχή τους δεκάδες πιστόλια και συναφή εξαρτήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι 13 συλληφθέντες –επτά άνδρες και έξι γυναίκες– κατείχαν 147 πιστόλια, 190 γεμιστήρες, καθώς και διάφορα εξαρτήματα και τμήματα όπλων. Φέρονται να είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα διασχίζοντας τον ποταμό.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

 
Ελλάδα

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΕΟΦ: Προειδοποιεί για το σκεύασμα DIAXIL - Εμφανίζεται διακεκριμένος ιατρός που το διαφημίζει

Ελλάδα / ΕΟΦ: Προειδοποιεί για το σκεύασμα DIAXIL - Εμφανίζεται διακεκριμένος ιατρός που το διαφημίζει

Συνιστάται στους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, προκειμένου να μην εξαπατηθούν και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε οποιαδήποτε διαφήμιση προϊόντων διαδικτύου
LIFO NEWSROOM
 
 