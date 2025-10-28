Τύρναβος: Άνδρας απειλούσε με μαχαίρι την οικογένειά του - Τραυμάτισε τρεις αστυνομικούς

Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας το βράδυ της Δευτέρας (27/10) στον Τύρναβο Θεσσαλίας, με έναν άνδρα να απειλεί -με μαχαίρι- μέσα στο σπίτι τα μέλη της οικογένειάς του και να τραυματίζει τρεις αστυνομικούς μετά από συμπλοκή, που ακολούθησε.

Ο άνδρας στον Τύρναβο, αρχικά, άρχισε να απειλεί με μαχαίρι τα μέλη της οικογένειάς του, ενώ στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία. Όπως ειπώθηκε, κατά την προσπάθεια των αστυνομικών να αφοπλίσουν τον δράστη, ακολούθησε συμπλοκή με αποτέλεσμα τους τρεις τραυματισμούς.

Οι αστυνομικοί διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες είναι καλά στην υγεία τους ενώ για το συμβάν, πέρα από τον άνδρα, συνελήφθη και η κόρη του επειδή εξύβρισε τους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ.

Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας στον Τύρναβο έχει απασχολήσει τις Αρχές κατά το παρελθόν, ενώ είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα.