Περιστέρι: Παραδόθηκε στην αστυνομία ο δολοφόνος του 37χρονου

Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας του 37χρονου τα ξημερώματα της Δευτέρας, έξω από κλαμπ στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πριν λίγη ώρα το πρωί της Τρίτης ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 3:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας, έξω από κλαμπ στο Περιστέρι, όταν ο 37χρονος με καταγωγή από τη Βουλγαρία, φέρεται να ειδοποιήθηκε προκειμένου να βγει από το νυχτερινό μαγαζί στο οποίο διασκέδαζε.

Έξω από αυτό τον περίμενε ένας άνδρας, λογομάχησαν και η κατάσταση βγήκε γρήγορα εκτός ελέγχου, καθώς ο δεύτερος άνδρας έβγαλε μαχαίρι και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του 37χρονου, μαχαιρώνοντας τον στην κοιλιά.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, με τους θαμώνες του κλαμπ να απομακρύνονται από το μαγαζί και τα περιπολικά να αποκλείουν την περιοχή.

Ο 37χρονος έπεσε αιμόφυρτος στον δρόμο και άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γενικό Κρατικό Νίκαιας». Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.

Περιστέρι: H ΕΛΑΣ βλέπει ξεκαθάρισμα λογαριασμών

Την ώρα που οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του δράστη της φονικής επίθεσης είναι σε πλήρη εξέλιξη, οι πρώτες εκτιμήσεις για τα κίνητρα της επίθεσης κάνουν λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Το θύμα της επίθεσης ήταν γνώριμος της αστυνομίας, καθώς είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης για ανθρωποκτονία, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Παράλληλα, πρόσωπο «κλειδί» στην υπόθεση φέρεται να είναι η φίλη του 37χονου, που είδε τον δολοφόνο.

