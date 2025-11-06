Τσατραφύλλιας: «Δύο οργανωμένα βαρομετρικά φέρνουν μεγάλα ύψη βροχής»

Δύο οργανωμένα βαρομετρικά φέρνουν μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες, από τον Γιώργο Τσατραφύλλια.

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος του Alpha, εξήγησε, ότι ο καιρός των επόμενων εικοσιτετράωρων θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, με διάσπαρτες βροχές. Ωστόσο, η θερμοκρασία, δεν αναμένεται να σημειώσει σημαντική μεταβολή.

Πιο αναλυτικά, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας έγραψε στο Facebook:

«Δύο οργανωμένα βαρομετρικά φέρνουν μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά …

Συννεφιές και διάσπαρτες βροχές θα επικρατήσουν το επόμενο διήμερο στη χώρα μας.

Ωστόσο από τα ξημερώματα του Σαββάτου μέχρι την Κυριακή το πρωί, ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία θα δώσει έντονες βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα.

Στη συνέχεια ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό πάλι από την Ιταλία, Κυριακή και Δευτέρα θα δώσει πολλές βροχές και καταιγίδες στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.

Έπικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες αυτές τις ημέρες, με εντάσεις στα 6-7 μποφόρ οι οποίοι θα κουβαλήσουν και λίγη σκόνη στις νοτιότερες περιοχές.

Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.

Υ.Γ1: Στη δυτική Ελλάδα επειδή θα βρέχει για αρκετές ώρες τα εδάφη θα υπερκορεστούν επομένως δυνητικά μπορεί να δημιουργηθούν πλημμυρικά επεισόδια στις ευάλωτες περιοχές.

Υ.Γ2: Χωρίς προβλήματα θα διεξαχθεί ο Μαραθώνιος την Κυριακή 9/11».