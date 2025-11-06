Ο καιρός σήμερα: Περιορίζονται οι βροχές και ανεβαίνει η θερμοκρασία

Σταδιακή βελτίωση παρουσιάζει ο καιρός σήμερα, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, με τις βροχές να περιορίζονται αλλά τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του Alpha, Γιώργου Τσατραφύλλια, στη Βόρεια Ελλάδα αναμένονται τοπικές βροχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, και θα φτάσουν έως τα 7 μποφόρ.

Ασθενείς βροχοπτώσεις θα σημειωθούν στην πεδιάδα της Θεσσαλίας, καθώς και σε Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα και Εύβοια. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 22 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα διατηρηθούν έως τα 7 μποφόρ.

Πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στις Κυκλάδες, όπου θα σημειωθούν καταιγίδες, ενώ στα Δωδεκάνησα προβλέπονται λίγες βροχές. Οι άνεμοι θα κυμανθούν γύρω στα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Στην Κρήτη, καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Ρέθυμνο και Χανιά, ενώ βροχές αναμένονται σε Ηράκλειο και στα νότια τμήματα του νησιού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς.

Στην Αττική, ο καιρός επιφυλάσσει λίγες βροχές το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν έως τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Τέλος, στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες βροχές, με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 11 έως 16 βαθμούς.