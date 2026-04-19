Τροχαίο στη Λιοσίων: Σεσημασμένος για διακίνηση ναρκωτικών ο 16χρονος οδηγός

Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα, για την υπόθεση της παράσυρσης και εγκατάλειψης της 16χρονης στη Λιοσίων.

Την ώρα που η 16χρονη δίνει τη δική της μάχη μετά το τροχαίο στη Λιοσίων και νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ, οι αρχές έδωσαν περισσότερες πληροφορίες για τον οδηγό της μηχανής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τους, ο 16χρονος από το Σουδάν που συνελήφθη για το τροχαίο φέρεται να είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, για υποθέσεις που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης τη στιγμή του συμβάντος.

Στο μεταξύ, στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση. Πρόκειται για μια 20χρονη, η οποία δήλωσε στο τμήμα ότι η μηχανή είχε κλαπεί, έναν ακόμη 20χρονο που φέρεται να ήταν ο οδηγός της μηχανής σύμφωνα με την ίδια, καθώς και τον συνεπιβάτη του δικύκλου.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν με ακρίβεια τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο και τον ρόλο του κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.

Τροχαίο στη Λιοσίων: Σε κρίσιμη κατάσταση η 16χρονη

Εξαιρετικά κρίσιμη είναι η κατάσταση της υγείας της 16χρονης, μετά την παράσυρσή της το απόγευμα του Σαββάτου, στη συμβολή των οδών Λιοσίων και Καζάζη.

Ο πατέρας της, μιλώντας νωρίτερα σήμερα σε εκπομπή του Mega και περιγράφοντας την κατάστασή της 16χρονης μετά το ατύχημα στη Λιοσίων, ανέφερε πως αρχικά μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πλέον νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι γιατροί προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία έγινε αφαίρεση σπλήνας, ενώ πραγματοποιήθηκε και επέμβαση στο κεφάλι, στο μέτωπο.

«Το παιδί είναι διασωληνωμένο. Της κάνανε αφαίρεση σπλήνας χθες. Μπήκε χειρουργός στο κεφάλι, στο μέτωπο και αυτήν την στιγμή είναι διασωληνωμένο στην εντατική. Ακόμα οι γιατροί δεν μπορούν να πουν κάτι. Είναι το πρώτο 24ωρο το οποίο είναι κρίσιμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Μ. Γιαννάκο, εφόσον η κατάστασή της σταθεροποιηθεί, αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά η διαδικασία αφύπνισης, αν και προς το παρόν όλα παραμένουν αβέβαια.