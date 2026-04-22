Τροχαίο στη Λιοσίων: Αποσωληνώθηκε η 16χρονη που παρασύρθηκε από μηχανή

Αποσωληνώθηκε η 16χρονη που είχε παρασυρθεί στη Λιοσίων από μηχανή και νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, σύμφωνα με ενημέρωση από την ΠΟΕΔΗΝ.

Η ανήλικη αναπνέει κανονικά, αντιλαμβάνεται τους γονείς της και παρουσιάζει κινητικότητα, γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό.

Η αποσωλήνωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (21/04), μετά από ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ του νοσοκομείου. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάστασή της.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η 16χρονη έχει ακόμη μπροστά της αρκετά ζητήματα να αντιμετωπίσει.

Η πορεία ανάρρωσής της θα συνεχιστεί με συστηματική ιατρική υποστήριξη και αποκατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας θα βρεθούν οι δύο 20χρονοι, η ιδιοκτήτρια του δικύκλου και ο συνομήλικός της που δήλωσε διαχειριστής της μηχανής.

Οι δύο 20χρονοι διώκονται για τρία πλημμελήματα, ειδικότερα για υπόθαλψη εγκληματία, για κατάθεση και ψευδή καταγγελία στις αρχές. Αναμένεται η ποινική τους μεταχείριση μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Αύριο, Πέμπτη 23 Απριλίου, ενώπιον της ανακρίτριας θα βρεθεί ο 16χρονος οδηγός.

Πώς έγινε το σοβαρό τροχαίο στη Λιοσίων

Σύμφωνα με το οπτικό υλικό που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία, η ανήλικη κινούνταν πεζή από την οδό Χρηστίδου προς τη Λιοσίων και επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο. Η ανήλικη στάθηκε για λίγα δευτερόλεπτα, κοίταξε προσεκτικά προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας και, διαπιστώνοντας ότι δεν διέρχονταν οχήματα, ξεκίνησε να περνά απέναντι.

Την ίδια στιγμή, μοτοσυκλέτα, που οδηγούσε επίσης ανήλικος, ο οποίος κινούταν με μεγάλη ταχύτητα, την παρέσυρε με σφοδρότητα, εκτινάσσοντάς την σε απόσταση αρκετών μέτρων, αφήνοντάς την κατόπιν αιμόφυρτη στο οδόστρωμα. Στη συνέχεια οδηγός και συνεπιβάτης, αν και έπεσαν από τη μηχανή, σηκώθηκαν άμεσα, ανέβηκαν πάλι στη μηχανή και εγκατέλειψαν το σημείο με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς να πλησιάσουν την 16χρονη.

Ο 16χρονος οδηγός της μηχανής είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές και δεν διαθέτει δίπλωμα οδήγησης.

