Τροχαίο στα Καμίνια: Οδηγός ΙΧ παρέσυρε και εγκατέλειψε 15χρονη

Ο άνδρας αναζητείται στα πλαίσια του αυτοφώρου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, με θύμα μία ανήλικη, στα Καμίνια.

Το τροχαίο σύμφωνα με τις πληροφορίες, σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Αγίου Ελευθερίου και Σερίφου στα Καμίνια.

Εκεί ένας οδηγός χτύπησε και παρέσυρε μία 15χρονη με το ΙΧ του, και στη συνέχεια την εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος προκειμένου να μην συλληφθεί.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο από τους γονείς της και κατά τις ίδιες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία της.

Την ίδια ώρα κατά του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία και αναζητείται από τις Αρχές στα πλαίσια του αυτοφώρου.

Με πληροφορίες από piraeuspress.gr

