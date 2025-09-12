Τροχαίο στην Εύβοια: ΙΧ εξετράπη της πορείας του, πήρε φωτιά και κατέληξε σε χωράφι

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, στην Εύβοια.

Το τροχαίο σύμφωνα με τις πληροφορίες, σημειώθηκε στο δρόμον Αιδηψού - Ιστιαίας, στη βόρεια Εύβοια, όταν κάτω υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το ΙΧ που οδηγούσαν δύο γυναίκες εξετράπη της πορείας του.

Το ΙΧ έπιασε φωτιά και κατέληξε μέσα σε ένα χωράφι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό και των γυναικών.

Μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μία εκ των δύο έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν οι Αρχές και η Πυροσβεστική, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τις μετέφερε στο κέντρο υγείας Ιστιαίας.

Με πληροφορίες από evima.gr