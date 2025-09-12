ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Τροχαίο στην Εύβοια: ΙΧ εξετράπη της πορείας του, πήρε φωτιά και κατέληξε σε χωράφι

Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν - Η μία σοβαρά

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τροχαίο στην Εύβοια: ΙΧ εξετράπη της πορείας του, πήρε φωτιά και κατέληξε σε χωράφι Facebook Twitter
Φωτ. από το σημείο του τροχαίου στην Εύβοια / evima.gr
0

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, στην Εύβοια.

Το τροχαίο σύμφωνα με τις πληροφορίες, σημειώθηκε στο δρόμον Αιδηψού - Ιστιαίας, στη βόρεια Εύβοια, όταν κάτω υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το ΙΧ που οδηγούσαν δύο γυναίκες εξετράπη της πορείας του.

Το ΙΧ έπιασε φωτιά και κατέληξε μέσα σε ένα χωράφι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό και των γυναικών.

Μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μία εκ των δύο έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν οι Αρχές και η Πυροσβεστική, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τις μετέφερε στο κέντρο υγείας Ιστιαίας.

Τροχαίο στην Εύβοια: ΙΧ εξετράπη της πορείας του, πήρε φωτιά και κατέληξε σε χωράφι Facebook Twitter
Φωτ. από το σημείο του τροχαίου στην Εύβοια / evima.gr
Τροχαίο στην Εύβοια: ΙΧ εξετράπη της πορείας του, πήρε φωτιά και κατέληξε σε χωράφι Facebook Twitter
Φωτ. από το σημείο του τροχαίου στην Εύβοια / evima.gr
Τροχαίο στην Εύβοια: ΙΧ εξετράπη της πορείας του, πήρε φωτιά και κατέληξε σε χωράφι Facebook Twitter
Φωτ. από το σημείο του τροχαίου στην Εύβοια / evima.gr

Με πληροφορίες από evima.gr

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μονή Σινά: Παραιτήθηκε κι επίσημα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός μετά από 52 χρόνια ηγουμενίας

Ελλάδα / Μονή Σινά: Παραιτήθηκε κι επίσημα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός μετά από 52 χρόνια ηγουμενίας

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινώσει, στις 14 Σεπτεμβρίου θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση των μοναχών με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου Ηγουμένου και Αρχιεπισκόπου
LIFO NEWSROOM
 
 