Τροχαίο δυστύχημα στο Μενίδι: Νεκρή 46χρονη οδηγός

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και πυροσβεστικές δυνάμεις ώστε να απεγκλωβίσουν το θύμα, το οποίο ανασύρθηκε νεκρό

LifO Newsroom
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Μενίδι με θύμα μία 46χρονη.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στη λεωφόρο Πάρνηθος, στο Μενίδι, λίγο πριν τις 23:00. Κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, η 46χρονη οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της το οποίο βγήκε εκτός δρόμου και ανετράπη.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και πυροσβεστικές δυνάμεις ώστε να απεγκλωβίσουν το θύμα. Εν τέλει ανασύρθηκε νεκρή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Το πώς και το γιατί η 46χρονη έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της παραμένει άγνωστο. Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το τροχαίο δυστύχημα διερευνώνται από την αστυνομία.

