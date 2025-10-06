Πέτρου Ράλλη: Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε 44χρονο με πατίνι

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ο 46χρονος άνδρας που αναζητούσαν οι Αρχές για το θανατηφόρο τροχαίο στην οδό Πέτρου Ράλλη, όπου έχασε τη ζωή του ένας 44χρονος από το Μπαγκλαντές, ο οποίος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι.

Ο οδηγός, αλβανικής καταγωγής, ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη έπειτα από εντατικές έρευνες της Τροχαίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομολόγησε την εμπλοκή του στο δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη.

Ο 46χρονος, οδηγώντας μοτοσικλέτα, παρέσυρε το θύμα και το εγκατέλειψε αβοήθητο στο οδόστρωμα, εγκαταλείποντας τη σκηνή του δυστυχήματος. Ο 44χρονος υπέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο δράστης δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί λίγες ημέρες πριν για παράβαση σχετική με τη μη χρήση κράνους.

Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κακουργηματικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από αμέλεια και εγκατάλειψη θύματος, και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Το δυστύχημα έχει προκαλέσει νέο κύμα αντιδράσεων για την έλλειψη οδικής παιδείας και την ανεπαρκή αστυνόμευση σε βασικές αρτηρίες της Αθήνας, όπου τα τελευταία χρόνια καταγράφονται ολοένα και περισσότερα τροχαία με ηλεκτρικά πατίνια.