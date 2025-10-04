Βίντεο-ντοκουμέντο από το τροχαίο στην Αργυρούπολη - Η «σούζα» που στοίχισε τη ζωή σε 21χρονο και 19χρονη

Βίντεο-ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα στην Αργυρούπολη, που κόστισε τη ζωή σε δύο νεαρούς τα ξημερώματα του Σαββάτου, δείχνει τα δευτερόλεπτα της σφοδρής σύγκρουσης.



Το υλικό από κάμερα ασφαλείας καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή που ο 21χρονος οδηγός της μηχανής, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα στην οδό Αργυρουπόλεως, επιχειρεί «σούζα». Η μηχανή σηκώνεται στη μία ρόδα, όμως λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, καθώς επανέρχεται στο οδόστρωμα, ο οδηγός χάνει τον έλεγχο.



Η μοτοσικλέτα σέρνεται για αρκετά μέτρα στο δρόμο, με σπινθήρες να πετάγονται από την τριβή, πριν προσκρούσει με σφοδρότητα στο διαχωριστικό διάζωμα. Από τη δύναμη της πρόσκρουσης, οι δύο αναβάτες εκτοξεύονται στο κράσπεδο, ενώ τα κράνη τους εκσφενδονίζονται.



Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι νεαροί εκτινάχθηκαν σε απόσταση τουλάχιστον 30 μέτρων. Ο 21χρονος οδηγός και η 19χρονη συνεπιβάτιδα μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψαν στα τραύματά τους.



Οι αρχές εξετάζουν καρέ-καρέ το βίντεο από τη στιγμή της πρόσκρουσης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.





