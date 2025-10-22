ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο δυστύχημα στην Ε.Ο Θεσσαλονίκης - Κιλκίς: Νεκρός 67χρονος

Φορτηγό όχημα που οδηγούσε 18χρονος συγκρούστηκε με το ΙΧ του θύματος

LifO Newsroom
Τροχαίο δυστύχημα στην Ε.Ο Θεσσαλονίκης - Κιλκίς: Νεκρός 67χρονος
Φωτογραφία: Eurokinissi
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/10) επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκη - Κιλκίς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, φορτηγό που οδηγούσε 18χρονος συγκρούστηκε το μεσημέρι με ΙΧ που οδηγούσε 67χρονος, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο 67χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του. Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λητής.

