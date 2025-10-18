Τροχαίο δυστύχημα στο Μενίδι: Νεκρός ο οδηγός του ΙΧ που έπεσε σε δέντρο

Κατέληξε ο οδηγός του ΙΧ, μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημά του τα ξημερώματα του Σαββάτου, στο Μενίδι.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 5:00 τα ξημερώματα, όταν ο οδηγός κινούνταν με το ΙΧ του στη λεωφόρο Πάρνηθος στο Μενίδι.

Εκεί, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του ΙΧ του και έπεσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο ίδιος κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα, σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγο αργότερα.

Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την αστυνομία.