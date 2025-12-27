Φλώρινα: Ο δήμαρχος διέκοψε συναυλία των Banda Entopica επειδή τραγούδησαν στα σλάβικα

Ο δήμαρχος Φλώρινας διέκοψε συναυλία των Banda Entopica επειδή τραγούδησαν στα σλάβικα, όπως αναφέρει το συγκρότημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου σε νυχτερινό κατάστημα της Φλώρινας με τον δήμαρχο Βασίλη Γιαννάκη να διακόπτει την μπάντα που έπαιζε στο μαγαζί επειδή ερμήνευαν ένα τραγούδι στα σλάβικα.

Οι Banda Entopica, σε ανακοίνωσή τους, αναφέρει πως κατά τη συναυλία τους στη Φλώρινα, τα μέλη της μπάντας δέχθηκαν επιθέσεις και απειλές.

«Συγκεκριμένα ο δήμαρχος επενέβη την ώρα της εργασίας μας, προσβάλλοντας και φωνάζοντας στα μέλη τη μπάντας. Παράλληλα, άτομο από το κοινό ανέβηκε στη σκηνή σπρώχνοντας τον τρομπετίστα μας ενώ απειλούσε ότι θα καλέσει το 100», επισημαίνει το συγκρότημα στην ανακοίνωσή του.

Επιπλέον, οι Banda Entopica αναφέρουν πως ειπώθηκαν από τον δήμαρχο φράσεις όπως «εγώ πληρώνω», «στην πόλη μου δεν θα τραγουδάτε τέτοια τραγούδια», «ποιος σας άφησε να τραγουδήσετε σλάβικα;» , ωστόσο όπως αναφέρει η μπάντα, «δεν ήταν προσκεκλημένοι του δημάρχου».

Παράλληλα, οι μουσικοί επισημαίνουν πως «όλα αυτά συνέβησαν την ώρα της εργασίας μας και το λιγότερο που μπορεί να ζητήσει κάθε εργαζόμενος είναι αδιαπραγμάτευτα σεβασμός στην αξιοπρέπεια, στην τέχνη και στον κόπο του».

Η ανάρτηση των Banda Entopica:

«Χρόνια πολλά σε όλους!

Υγεία, αγάπη, ενότητα και μουσική ελεύθερη για όλους!

Επειδή βλέπουμε ότι το θέμα έχει αρχίσει να παίρνει μεγάλη έκταση, θα θέλαμε να σας πούμε τα πράγματα ως έχουν.

Όσοι έχουν βρεθεί σε συναυλίες μας θα έχουν παρατηρήσει ότι τραγουδάμε σε διάφορες γλώσσες: Ελληνικά, Σλάβικα, Βουλγάρικα, Τούρκικα, Σέρβικα και Τσιγγάνικα.

Παίζουμε τραγούδια από διάφορες ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ της Βαλκανικής χερσονήσου.

Αυτό που σίγουρα δεν παίζουμε είναι τραγούδια μίσους, διχασμού ή «εθνικιστικά» οποιουδήποτε λαού.

Όπως είπαμε και στη συναυλία μας στη Φλώρινα μετά το συμβάν, θα επαναλάβουμε ακριβώς τα ίδια λόγια:

''Η μουσική μας είναι για να ενώνει όλον τον κόσμο. Είμαστε εδώ άνθρωποι από διαφορετικές χώρες, πόλεις και χωριά για να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να εννώσουμε και να γεμίσουμε αυτή την πλατεία με τα πιο όμορφα χαμόγελα, τα δικά σας''.

Και αυτό έγινε!

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την παρέα Φωτιά Χαμάμ για την πρόσκληση και τη διοργάνωση της συναυλίας μας και να ξεκαθαρίσουμε ότι ΔΕΝ ΗΜΑΣΤΑΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ του δημάρχου.

Δυστυχώς, δεχτήκαμε επιθέσεις και απειλές.

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος επενέβη την ώρα της εργασίας μας, προσβάλλοντας και φωνάζοντας στα μέλη της μπάντας.

Παράλληλα, άτομο από το κοινό ανέβηκε στη σκηνή σπρώχνοντας τον τρομπετίστα μας, ενώ απειλούσε ότι θα καλέσει το 100.

Φράσεις όπως ''εγώ σας πληρώνω'', ''στην πόλη μου δεν θα τραγουδάτε τέτοια τραγούδια'', ''ποιος σας άφησε να τραγουδήσετε Σλάβικα;'', που ειπώθηκαν από τον δήμαρχο, είναι απαράδεκτες και κατακριτέες.

Θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι από τα περίπου 2.000 άτομα, μόνο μια δεκαριά αντέδρασαν με αυτόν τον τρόπο.

Οι υπόλοιποι ήταν εκεί για αυτό που κάνουμε όλοι μαζί: μουσική, γλέντι, ενότητα.

Και κάτι ακόμη, που θεωρούμε θεμελιώδες:

Όλα αυτά συνέβησαν την ώρα της εργασίας μας και το λιγότερο που μπορεί να ζητήσει κάθε εργαζόμενος είναι αδιαπραγμάτευτα σεβασμός στην αξιοπρέπεια , στην τέχνη και στον κόπο του!

Και για να είμαστε ξεκάθαροι:

''Εμείς, τα εντόπικα, θα τα τραγουδάμε. Άλλωστε, το λέει και το όνομά μας''.

Με αγάπη και σεβασμό,

Banda Entopica»

Φλώρινα: Οι αντιδράσεις μετά το περιστατικό με τον δήμαρχο

Κάτω από την ανάρτησή τους, ακόλουθοι και χρήστες των social έσπευσαν να συγχαρούν το συγκρότημα για την στάση του, τονίζοντας πως η μουσική ενώνει και «είμαστε όλοι στο ίδιο τραγούδι».

«Η μουσική ενώνει λαούς, δεν γνωρίζει σύνορα ούτε γλώσσες. Δημιουργεί αγάπη, σεβασμό, είμαστε όλοι στο ίδιο τραγούδι» έγραψε ένας χρήστης του Instagram. «Συγχαρητήρια για την στάση που κρατήσετε! Και ειδικότερα στο παιδί από Πάτρα! Έγινες η φωνή πολλών καταπιεσμένων Φλωρινιωτών! Να είστε καλά! Καλές γιορτές!» έγραψε μια κοπέλα. «Η μουσική είναι για ενώνει όχι για να διχάζει και όσοι ήμασταν εκεί περάσαμε τέλεια» πρόσθεσε ένας άλλος λογαριασμός.

«Το περιστατικό λογοκρισίας στη Φλώρινα, με τη διακοπή συναυλίας του συγκροτήματος Banda Entopica επειδή ερμήνευσε σλαβόφωνο τραγούδι, αποτελεί σοβαρό πλήγμα στην ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Η παρέμβαση του δημάρχου, με φράσεις όπως «στην πόλη μου δεν θα τραγουδάτε τέτοια τραγούδια» και «ποιος σας άφησε να τραγουδήσετε Σλάβικα;», συνιστά αυταρχική και επικίνδυνη λογική πολιτισμικής αστυνομίας. Κάποιοι μας γυρίζουν στον Μεσαίωνα του Καντιώτη», επισημαίνει.

«Η Banda Entopica ξεκαθάρισε ότι «παίζουμε τραγούδια από διάφορες ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ της Βαλκανικής χερσονήσου» και ότι «η μουσική μας είναι για να ενώνει όλον τον κόσμο», όχι για να διχάζει. Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου στάθηκε στο πλευρό τους το αποδεικνύει. Η Νέα Αριστερά στέκεται αλληλέγγυα στους καλλιτέχνες και καταδικάζει κάθε μορφή λογοκρισίας, εκφοβισμού και βίας. Ο πολιτισμός, οι γλώσσες και η μουσική δεν απειλούν ούτε θα επιτρέψουμε να απειλούνται», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά.