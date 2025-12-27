ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα των Ευχών 2025: Γέμισε φαναράκια ο αθηναϊκός ουρανός

ΠΕΡΙΠΟΥ 3.000 ΧΑΡΤΙΝΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΦΑΝΑΡΑΚΙΑ ΑΝΕΒΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΥΧΕΣ

The LiFO team
ΝΥΧΤΑ ΕΥΧΩΝ ΦΑΝΑΡΑΚΙΑ ΑΘΗΝΑ ΟΥΡΑΝΟΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
0

Φωτίστηκε από τα φαναράκια ο ουρανός της Αθήνας, καθώς πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Κοτζιά η «Νύχτα των Ευχών», που οργάνωσε ο Δήμος Αθηναίων.

Περίπου 3.000 χάρτινα βιοδιασπώμενα φαναράκια ανέβηκαν στον ουρανό, δημιουργώντας μια παραμυθένια ατμόσφαιρα και μεταφέροντας τις ευχές των δημοτών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα.

«Απόψε γεμίσαμε την Αθήνα με φως και αγάπη. Τρεις χιλιάδες βιοδιασπώμενα φαναράκια, περισσότερα από ποτέ, ταξίδεψαν στον ουρανό και μαζί τους οι ελπίδες, τα όνειρα και οι προσδοκίες μας. Αυτή τη μαγική στιγμή, η πόλη μάς θυμίζει ότι η δύναμή της βρίσκεται στους ανθρώπους της, στην αλληλεγγύη, στη συνύπαρξη και στην πίστη σ' ένα καλύτερο αύριο», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

ΝΥΧΤΑ ΕΥΧΩΝ ΦΑΝΑΡΑΚΙΑ ΑΘΗΝΑ ΟΥΡΑΝΟΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
ΝΥΧΤΑ ΕΥΧΩΝ ΦΑΝΑΡΑΚΙΑ ΑΘΗΝΑ ΟΥΡΑΝΟΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
ΝΥΧΤΑ ΕΥΧΩΝ ΦΑΝΑΡΑΚΙΑ ΑΘΗΝΑ ΟΥΡΑΝΟΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
ΝΥΧΤΑ ΕΥΧΩΝ ΦΑΝΑΡΑΚΙΑ ΑΘΗΝΑ ΟΥΡΑΝΟΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
ΝΥΧΤΑ ΕΥΧΩΝ ΦΑΝΑΡΑΚΙΑ ΑΘΗΝΑ ΟΥΡΑΝΟΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
ΝΥΧΤΑ ΕΥΧΩΝ ΦΑΝΑΡΑΚΙΑ ΑΘΗΝΑ ΟΥΡΑΝΟΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi

Και πρόσθεσε: «Εύχομαι το φως, που αφήσαμε απόψε να ταξιδέψει ψηλά, να επιστρέψει σε κάθε γειτονιά ως αισιοδοξία, ανθρωπιά και χαμόγελο». Ο ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης Αθήνα 9.84, έδωσε τον ρυθμό με χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τον παραγωγό Νίκο Λυμπερόπουλο. Παρουσιαστές της εκδήλωσης ήταν η Νικόλ Δημητρακοπούλου και ο Παναγιώτης Μπουγιούρης.

ΝΥΧΤΑ ΕΥΧΩΝ ΦΑΝΑΡΑΚΙΑ ΑΘΗΝΑ ΟΥΡΑΝΟΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
ΝΥΧΤΑ ΕΥΧΩΝ ΦΑΝΑΡΑΚΙΑ ΑΘΗΝΑ ΟΥΡΑΝΟΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
ΝΥΧΤΑ ΕΥΧΩΝ ΦΑΝΑΡΑΚΙΑ ΑΘΗΝΑ ΟΥΡΑΝΟΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
ΝΥΧΤΑ ΕΥΧΩΝ ΦΑΝΑΡΑΚΙΑ ΑΘΗΝΑ ΟΥΡΑΝΟΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
ΝΥΧΤΑ ΕΥΧΩΝ ΦΑΝΑΡΑΚΙΑ ΑΘΗΝΑ ΟΥΡΑΝΟΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
ΝΥΧΤΑ ΕΥΧΩΝ ΦΑΝΑΡΑΚΙΑ ΑΘΗΝΑ ΟΥΡΑΝΟΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
 
Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ποδόσφαιρο Θεσσαλονίκη

Ελλάδα / Ποδόσφαιρο στον πόλεμο: Η ιστορική φωτογραφία που τραβήχτηκε στη Θεσσαλονίκη τα Χριστούγεννα 110 χρόνια πριν

Το ντοκουμέντο που απεικονίζει Βρετανούς στρατιώτες να παίζουν μπάλα σε ένα χωμάτινο γήπεδο της πόλης εν μέσω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
ΑΚΗΣ ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ
 
 