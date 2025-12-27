Υπόθεση Μαζωνάκη: «Ευτυχία είναι να κοιμάσαι ήσυχος» - Η νέα ανάρτηση του 21χρονου

Σε νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, προχώρησε ο 21χρονος τραγουδιστής που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος σημειώνεται πως κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις και ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο, την ώρα που ο γνωστός τραγουδιστής από την πλευρά του κάνει λόγο για απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες αλλά και για «οργανωμένο σχέδιο εκβίασης».

Μάλιστα, λίγα εικοσιτετράωρα μετά την καταγγελία, ο 21χρονος απολύθηκε από το νυχτερινό κέντρο που εργαζόταν.

Το απόγευμα της Παρασκευής και με αφορμή τις ημέρες των Χριστουγέννων, θέλησε να κάνει μια ανάρτηση στέλνοντας το δικό του μήνυμα.

«Ευτυχία είναι να κοιμάσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου και όχι με την εξουσία σου. Όλα τα άλλα είναι θόρυβος. Καλές γιορτές, να περνάτε πάντα όμορφα με ανθρώπους που σας αγαπάνε και με λιγότερο φόβο », ανέφερε χαρακτηριστικά ο 21χρονος.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως από την πλευρά του εκτός από την άρνηση των κατηγοριών, ο Γιώργος Μαζωνάκης αναμένεται να προχωρήσει σε δικές του μηνύσεις τόσο κατά του νεαρού τραγουδιστή όσο και άλλων προσώπων.