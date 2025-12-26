Ελεγχόμενη έκρηξη στην Κυψέλη έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Περίοικος εντόπισε στην οδό Αμοργού στην Κυψέλη ένα ύποπτο αντικείμενο τυλιγμένο με καφέ ταινία, από το οποίο εξείχε ένα καλώδιο, το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πολίτης ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι Αρχές και να δρομολογηθεί η μετάβαση κλιμακίου του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) στο σημείο.

Πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη στην Κυψέλη

Όπως έγινε γνωστό, πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη στο σημείο.

Λόγω του περιστατικού, η Αστυνομία είχε διακόψει την κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πατησίων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ωστόσο πλέον η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.

Για λόγους ασφαλείας είχε επίσης διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δροσοπούλου, από το ύψος της οδού Ανάφης.