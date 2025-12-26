ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Ελεγχόμενη έκρηξη στην Κυψέλη έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Στο σημείο είχε μεταβεί κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών

The LiFO team
Φωτ. Eurokinissi
Περίοικος εντόπισε στην οδό Αμοργού στην Κυψέλη ένα ύποπτο αντικείμενο τυλιγμένο με καφέ ταινία, από το οποίο εξείχε ένα καλώδιο, το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πολίτης ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι Αρχές και να δρομολογηθεί η μετάβαση κλιμακίου του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) στο σημείο.

Πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη στην Κυψέλη

Όπως έγινε γνωστό, πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη στο σημείο.

Φωτ. Eurokinissi
Φωτ. Eurokinissi
Φωτ. Eurokinissi

Λόγω του περιστατικού, η Αστυνομία είχε διακόψει την κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πατησίων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ωστόσο πλέον η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.

Φωτ. Eurokinissi

Για λόγους ασφαλείας είχε επίσης διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δροσοπούλου, από το ύψος της οδού Ανάφης.

