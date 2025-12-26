ΕΛΛΑΔΑ
Καρδίτσα: Λεωφορείο του ΚΤΕΛ συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Καλά στην υγεία τους είναι οι επιβάτες

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12) έξω από το Μουζάκι, στην Καρδίτσα, όπου λεωφορείο του ΚΤΕΛ Κοζάνης το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Κοζάνη – Αθήνα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο.

Από το τροχαίο δεν προκλήθηκε τραυματισμός, ενώ όλοι οι επιβάτες του λεωφορείου είναι καλά στην υγεία τους.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ ήρθε άλλο ΚΤΕΛ στο σημείο για να μεταφέρει τους επιβάτες και να συνεχίσουν ομαλά τη διαδρομή τους.

Οι επιβάτες αναχώρησαν εκ νέου και έφτασαν στον τελικό τους προορισμό περίπου στις 17:00.

