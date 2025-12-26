Καρδίτσα: Λεωφορείο του ΚΤΕΛ συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12) έξω από το Μουζάκι, στην Καρδίτσα, όπου λεωφορείο του ΚΤΕΛ Κοζάνης το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Κοζάνη – Αθήνα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο.

Από το τροχαίο δεν προκλήθηκε τραυματισμός, ενώ όλοι οι επιβάτες του λεωφορείου είναι καλά στην υγεία τους.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ ήρθε άλλο ΚΤΕΛ στο σημείο για να μεταφέρει τους επιβάτες και να συνεχίσουν ομαλά τη διαδρομή τους.

Οι επιβάτες αναχώρησαν εκ νέου και έφτασαν στον τελικό τους προορισμό περίπου στις 17:00.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Τροχαίο δυστύχημα στη Βέροια: Νεκρός ένας 22χρονος και 4 τραυματίες μετά από σύγκρουση δύο ΙΧ