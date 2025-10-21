Τροχαίο δυστύχημα στο Παλαιό Φάληρο: Νεκρή μία ηλικιωμένη

Τροχαίο δυστύχημα με παράσυρση, από αυτοκίνητο, μίας 85χρονης γυναίκας σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα (20/10) στο Παλαιό Φάληρο, επί της Λεωφόρου Αμφιθέας.

Το τροχαίο δυστύχημα στο Παλαιό Φάληρο καταγράφηκε στις 19:30 το απόγευμα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα που οδηγούσε μία γυναίκα 60 ετών, παρέσυρε την ηλικιωμένη.

Η ηλικιωμένη διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη στο Λαϊκό Νοσοκομείο όπου παρά τις προσπάθεις των γιατρών να την «κρατήσουν» εν ζωή, κατέληξε.

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

Με πληροφορίες της ΕΡΤ

