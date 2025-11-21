Τροχαίο δυστύχημα με δύο αυτοκίνητα στο Παγκράτι: Νεκρή μία πεζή

Τροχαίο δυστύχημα με νεκρή σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (21/11) στο Παγκράτι, στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου και με την εμπλοκή δύο οχημάτων.

Αποτέλεσμα του τροχαίου δυστυχήματος στο Παγκράτι ήταν, αρχικά, να τραυματιστεί σοβαρά μία 65χρονη πεζή, η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο έχασε τη ζωή της.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν στη διασταύρωση και το ένα εξ’ αυτών εξετράπη της πορείας του και παρέσυρε την άτυχη πεζή, ηλικίας περίπου 65 ετών.

Επί τόπου έχει σπεύσει κλιμάκιο της Τροχαίας που διενεργεί έρευνα και προανάκριση για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

