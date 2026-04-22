Τι είναι η λεπτοσπείρωση: Αναφορές για ένα θανατηφόρο κρούσμα στη Ζάκυνθο

Ένα θανατηφόρο κρούσμα λεπτοσπείρωσης φέρεται να καταγράφηκε στη Ζάκυνθο, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί ακόμη δύο περιστατικά, με τους ασθενείς να βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, βρίσκονται οι αρμόδιες υγειονομικές για την επίσημη επιβεβαίωση και των τριών κρουσμάτων λεπτοσπείρωσης.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ για τον θάνατο του άνδρα από τη Ζάκυνθο, πρόκειται για 60χρονο, που παρουσίασε αρχικά συμπτώματα, για τα οποία ωστόσο δεν αναζήτησε έγκαιρα ιατρική βοήθεια, καθώς τα συχνά μοιάζουν με εκείνα της γρίπης.

Αρχικά νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και στη συνέχεια διακομίστηκε στην Αθήνα, όπου κατέληξε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Όσον αφορά τα άλλα δύο περιστατικά, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τον κίνδυνο. Οι ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία της Πάτρας και της Ζακύνθου αντίστοιχα, ενώ ο πρώτος φέρεται να έχει ήδη λάβει εξιτήριο. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η ΕΡΤ, η Ζάκυνθος καταγράφει διαχρονικά τους περισσότερους θανάτους από λεπτοσπείρωση σε πανελλαδικό επίπεδο.

Τι είναι η λεπτοσπείρωση

Όπως αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα του ο ΕΟΔΥ, η λεπτοσπείρωση είναι μια λοιμώδης νόσος που προκαλείται από βακτήρια του γένους Leptospira. Μεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο, κυρίως μέσω επαφής με μολυσμένα ούρα ή με νερό και έδαφος που έχουν επιμολυνθεί. Ο κίνδυνος αυξάνεται ιδιαίτερα μετά από πλημμύρες ή τυφώνες, όταν οι άνθρωποι εκτίθενται σε στάσιμα νερά.

Η νόσος προσβάλλει πολλά ζώα και τον άνθρωπο. Σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφονται περίπου 1 εκατομμύριο κρούσματα ετησίως, με σχεδόν 60.000 θανάτους. Στην Ευρώπη εμφανίζεται κυρίως στη Μεσόγειο και στην Ανατολική Ευρώπη.\

Οι δύο φάσεις και τα συμπτώματα της λεπτοσπείρωσης:

Η περίοδος επώασης διαρκεί 2–30 ημέρες. Η νόσος συχνά εξελίσσεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη, διάρκειας 4–9 ημερών, εμφανίζονται συμπτώματα παρόμοια με της γρίπης:

πονοκέφαλος

ρίγη

μυϊκοί πόνοι

ναυτία,

εμετός

διάρροια.

Στη δεύτερη φάση, που είναι σοβαρότερη, μπορεί να παρουσιαστούν

υψηλός πυρετός

κιτρίνισμα του δέρματος και των ματιών (ίκτερος)

κοιλιακός πόνος

εξάνθημα

καθώς και επιπλοκές όπως νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια και μηνιγγίτιδα.

Χωρίς θεραπεία, η ανάρρωση μπορεί να διαρκέσει μήνες.

Η διάγνωση συχνά καθυστερεί, καθώς τα συμπτώματα μοιάζουν με άλλες ασθένειες. Η έγκαιρη χορήγηση αντιβιοτικών είναι καθοριστική για την αποφυγή σοβαρών επιπλοκών και την πλήρη ανάρρωση.

Η πρόληψη περιλαμβάνει αποφυγή επαφής με μολυσμένα νερά, χρήση προστατευτικού εξοπλισμού σε επαγγελματίες υψηλού κινδύνου, και έλεγχο των τρωκτικών. Η σωστή ενημέρωση και η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων αποτελούν τα βασικά μέτρα για τη μείωση της νόσου στον άνθρωπο και στα ζώα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΕΟΔΥ

