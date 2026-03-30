Θεσσαλονίκη: Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του 82χρονου άνδρα

Γνωστά έγιναν το μεσημέρι της Δευτέρας (30/3) τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενεργήθηκαν στη σορό του 82χρονου άνδρα στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είχε εντοπιστεί νεκρός στο σπίτι του στα Κουφάλια.

Σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα, ο θάνατος του ηλικιωμένου άνδρα στη Θεσσαλονίκη αποδίδεται σε ισχιαιμικό επεισόδιο, ενώ δεν προκύπτουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας, την ώρα που οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της συζύγου του.

Όσον αφορά το δικαστικό σκέλος της υπόθεσης, αναβλήθηκε για αύριο η δίκη, στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, της 77χρονης συζύγου του ηλικιωμένου η οποία κατηγορείται για παραβίαση περιοριστικών όρων που της είχαν επιβληθεί για να μην πλησιάζει τον 82χρονο μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

Θεσσαλονίκη: Υπό κράτηση η σύζυγός του

Ο 82χρονος άνδρας είχε εντοπιστεί -από τις αστυνομικές αρχές- νεκρός το απόγευμα του Σαββάτου στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη, με την ΕΛ.ΑΣ. να εκτιμά πως βρισκόταν στο ίδιο σημείο επί ώρες.

Για αυτόν τον λόγο, όπως έγινε γνωστό, συνελήφθη και η 77χρονη σύζυγός του, καθώς παρέλειψε να προσφέρει βοήθεια.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις την προηγούμενη ημέρα, την Παρασκευή, η 77χρονη είχε δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και κρίθηκε αθώα λόγω αμφιβολιών για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του συζύγου της.