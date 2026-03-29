Νεκρός άνδρας στη Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη η σύζυγός του που είχε δικαστεί για ενδοοικογενειακή βία

Συνελήφθη η 77χρονη σύζυγος ενός 82χρονου που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι τους στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Ο ιατροδικαστής που έσπευσε στο σημείο δεν μπόρεσε να προσδιορίσει ξεκάθαρα αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή όχι και θα ακολουθήσει νεκροψία- νεκροτομή προκειμένου να ξεκαθαριστεί από τι έχασε ο ηλικιωμένος τη ζωή του.

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη η σύζυγος του άνδρα που βρέθηκε νεκρός

Ωστόσο, φαίνεται ότι ο 82χρονος ήταν για ώρες πεσμένος στο σημείο- τουλάχιστον από το μεσημέρι, ενώ η Αστυνομία ειδοποιήθηκε στις 7 το απόγευμα από γείτονα- και η 77χρονη δεν αναζήτησε βοήθεια.

Για τον λόγο αυτό συνελήφθη για παράληψη προσφοράς βοήθειας (307πκ).

Υπενθυμίζεται ότι μόλις την προηγούμενη ημέρα η 77χρονη είχε δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και κρίθηκε αθώα λόγω αμφιβολιών για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του συζύγου της.

