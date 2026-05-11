Θεσσαλονίκη: Tο επικρατέστερο σενάριο για το κίνητρο της δολοφονίας - Ψάχνουν τη σορό στον ποταμό Λουδία

Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στον Λουδία για τον εντοπισμό πτώματος άνδρα που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού, στη Θεσσαλονίκη.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες, 43 και 44 ετών, που φαίνεται να ομολόγησαν την εμπλοκή τους στο έγκλημα κι αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη: Tο κίνητρο της δολοφονίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), πίσω από το αιματηρό περιστατικό φαίνεται να βρίσκονται διαφορές που συνδέονται με ναρκωτικές ουσίες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο συλληφθέντες και το θύμα είχαν μεταβεί χθες τα μεσάνυχτα σε κατοικία στην περιοχή των Κυμίνων Θεσσαλονίκης, όπου πίστευαν ότι υπήρχαν κρυμμένα ναρκωτικά. Όταν διαπίστωσαν ότι οι ουσίες έλειπαν, επικράτησε ένταση μεταξύ τους.

Κατά την εκδοχή που εξετάζουν οι Αρχές, ένας από τους δύο συλληφθέντες πήρε όπλο που ανήκε στον τρίτο της παρέας και πυροβόλησε τον άνδρα στο κεφάλι, θεωρώντας ότι είχε εξαπατηθεί σχετικά με την ύπαρξη των ναρκωτικών.

Στη συνέχεια, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φαίνεται πως έδεσαν το θύμα με τούβλα, το φόρτωσαν σε πορτ-μπαγκάζ αυτοκινήτου και πέταξαν το σώμα στον ποταμό Λουδία. Παρά τις έρευνες της ΕΛΑΣ με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί το πτώμα.

Σημαντική εξέλιξη στην πορεία της έρευνας αποτέλεσε η κατάθεση πολίτη, η οποία βοήθησε τις Αρχές να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης.