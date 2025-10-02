Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση στο «Παπανικολάου» 18χρονη - Φέρεται να πήδηξε από το μπαλκόνι της

Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» νοσηλεύεται μία 18χρονη που έπεσε στο κενό από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στη Θεσσαλονίκη.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 15.30 το μεσημέρι της Πέμπτης σε περιοχή του Κορδελιού. Το κορίτσι φέρεται να πήδηξε από το μπαλκόνι του σπιτιού της, όπως αναφέρει το voria.gr.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη 18χρονη με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση ερευνά η Αστυνομία.

