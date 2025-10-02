ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση στο «Παπανικολάου» 18χρονη - Φέρεται να πήδηξε από το μπαλκόνι της

Η νεαρή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας σοβαρά τραύματα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση 18χρονη στο «Παπανικολάου» - Φέρεται να πήδηξε από το μπαλκόνι της Facebook Twitter
Φωτογραφία: ΑΠΕ
0

Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» νοσηλεύεται μία 18χρονη που έπεσε στο κενό από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στη Θεσσαλονίκη.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 15.30 το μεσημέρι της Πέμπτης σε περιοχή του Κορδελιού. Το κορίτσι φέρεται να πήδηξε από το μπαλκόνι του σπιτιού της, όπως αναφέρει το voria.gr.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη 18χρονη με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση ερευνά η Αστυνομία.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΕΟΦ: Προειδοποιεί για το σκεύασμα DIAXIL - Εμφανίζεται διακεκριμένος ιατρός που το διαφημίζει

Ελλάδα / ΕΟΦ: Προειδοποιεί για το σκεύασμα DIAXIL - Εμφανίζεται διακεκριμένος ιατρός που το διαφημίζει

Συνιστάται στους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, προκειμένου να μην εξαπατηθούν και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε οποιαδήποτε διαφήμιση προϊόντων διαδικτύου
LIFO NEWSROOM
Εν πλω προς τη Γάζα: Ένα ελληνικό πλήρωμα αψηφά τις ισραηλινές απαγορεύσεις

Ελλάδα / Εν πλω προς τη Γάζα: Ένα ελληνικό πλήρωμα αψηφά τις ισραηλινές απαγορεύσεις

Η Κλεονίκη Αλεξοπούλου, μέλος του ανθρωπιστικού στόλου, μεταφέρει από το κατάστρωμα του ελληνικού πλοίου «Οξυγόνο» τη μαρτυρία της για όσα βίωσαν στη διαδρομή προς τη Γάζα μέχρι τη στιγμή της αναχαίτισής τους.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
 
 